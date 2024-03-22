بعد غلاء البنزين .. نصائح لتوفير استهلاك الوقود

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة، عن تحريك أسعار الوقود ، ليكون سعر السولار 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات و25 قرشًا، وسعر البنزين تحرك بقيمة جنيه واحد لكل رقم أوكتان، أما أنبوبة البوتجاز أصبحت بـ100 جنيه بدلًا من 75 جنيهًا.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

بحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر لتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

طرق ترشيد استهلاك وقود السيارة

التأكد من سلامة الإطارات

لابد من مراجعة ضغط هواء الإطارات بانتظام، لأن انخفاض ضغط هواء الإطارات بمعدل 0.2 بار يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 10%.

إيقاف محرك السيارة

يتوجب إيقاف تشغيل المحرك في التكدس المروري أو عند التوقف لمدة تزيد على 15 ثانية، حيث إن دوران المحرك على الوضع المحايد لمدة ساعة تقريبا يستهلك حوالي 1 لتر من الوقود.

أسلوب القيادة المعتدل

من الممكن ترشيد استهلاك الوقود من خلال القيادة بطريقة كاشفة للطريق والنقل إلى التعشيقة الأعلى في الوقت المناسب، وتلاشى مناورات التسارع والكبح الشديدة والمفاجئة.

تشغيل الأجهزة للضرورة

ينبغي تشغيل الأجهزة المستهلكة للطاقة مثل مكيف الهواء وتدفئة المقاعد والزجاج الخلفي في حالة الاحتياج إليها فقط.

التخلص من الأحمال

تخلص من أي حمولة زائدة بالسيارة، علما بأن 100 كجم من الحمولة الزائدة تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بمعدل 0.3 لتر/100 كلم.

الرحلات القصيرة

عندما يتعلق الأمر بتقليل استهلاك الوقود، لابد من استخدام السيارة في المسافات القصيرة والطرق المزدحمة واستبدالها بالسير على الأقدام أو المواصلات.