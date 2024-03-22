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الجمعة 22 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توقيع الكشف الطبي على 1709 مواطن بسمالوط

القافلة الطبية
القافلة الطبية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ،تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية، بالقرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ، حيث نفذت مديرية الصحة قافلة طبية بقرية دفش إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط.

 

حيث أعلن الدكتور محمد حسنين، عن تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية دفش بمركز ومدينة سمالوط ،  وتم توقيع الكشف الطبى علي  1709 حالة مترددة وصرف الأدوية ، وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وبرعاية اللواء اسامه القاضي  محافظ المنيا ، صحة المنيا برئاسة   الدكتور محمد حسنين  وكيل الوزارة.

 

حيث اوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة  الصحة بالمنيا ، ان توزيع الحالات شمل ، عدد  379 حالة جراحة ؛   417 حالة اطفال  ؛ عدد 338  باطنة  ؛ عدد   103 نساء ؛ عدد  74  اسنان  ؛ عدد 158 جلدية ؛ 166  أنف وأذن    ؛ 74 تنظيم اسرة ، عمل عدد   237  تحاليل مختلفة ، و 7  حالة موجات صوتية ، و 6 حالة اشعة عادية  ، كشف مبكر  للضغط والسكر لعدد 140 متردد  ، و خلع اسنان لعدد  5 حالات بعيادة الأسنان  ، تحويل للمستشفى عدد   13 حالة لإستكمال العلاج ، و عمل ندوات تثقيف صحى لعدد   114   متردد.

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