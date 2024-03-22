توقيع الكشف الطبي على 1709 مواطن بسمالوط

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ،تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية، بالقرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ، حيث نفذت مديرية الصحة قافلة طبية بقرية دفش إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط.

حيث أعلن الدكتور محمد حسنين، عن تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية دفش بمركز ومدينة سمالوط ، وتم توقيع الكشف الطبى علي 1709 حالة مترددة وصرف الأدوية ، وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وبرعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، صحة المنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة.

حيث اوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ان توزيع الحالات شمل ، عدد 379 حالة جراحة ؛ 417 حالة اطفال ؛ عدد 338 باطنة ؛ عدد 103 نساء ؛ عدد 74 اسنان ؛ عدد 158 جلدية ؛ 166 أنف وأذن ؛ 74 تنظيم اسرة ، عمل عدد 237 تحاليل مختلفة ، و 7 حالة موجات صوتية ، و 6 حالة اشعة عادية ، كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 140 متردد ، و خلع اسنان لعدد 5 حالات بعيادة الأسنان ، تحويل للمستشفى عدد 13 حالة لإستكمال العلاج ، و عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 114 متردد.