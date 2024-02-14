الحكم بالحبس 6 سنوات للاعب منتخب هولندا بسبب تهريب الكوكايين

أصدرت محكمة هولندية حكما غيابيا على مهاجم سبارتاك موسكو ومنتخب هولندا كوينسي بروميس بالسجن لمدة ست سنوات لتورطه في تهريب 1350 كيلوجراما من الكوكايين.

واتهم كوينسي البالغ من العمر 32 عاما بالتورط في تهريب شحنتين من الكوكايين إلى ميناء أنتويرب البلجيكي عبر سفينة الحاويات كاب سان نيكولا في يناير 2020.

وكانت الدفعة الأولى مخبأة في أكياس من الملح وتضمنت 650 قطعة من الكوكايين. أما الدفعة الثانية فكان عليها شعار نمر مختومًا عليها ووزنها 712 كجم بعد أن اعترضتها الشرطة البلجيكية.

كما سبق أن أدين جناح أياكس وإشبيلية السابق، الذي شارك أيضًا في 50 مباراة دولية مع هولندا، غيابيًا وحُكم عليه بالسجن 18 شهرًا لطعن ابن عمه في حفل عائلي.

ولعب بروميس 21 مباراة في جميع المسابقات مع سبارتاك هذا الموسم، وسجل ثمانية أهداف وصنع نفس القدر، وينتهي عقده مع سبارتاك في يونيو 2024.