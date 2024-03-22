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الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة

انخفاض درجات الحرارة
انخفاض درجات الحرارة

الطقس اليوم.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية ، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر

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كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس .

ويشهد اليوم بداية الانخفاض في درجات الحرارة، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة حوالي 5 درجات مقارنة بالأمس.

 طقس اليوم الجمعة

وتسجل العظمى 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ويسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشمالية، بينما يسود طقس دافئ على المناطق الجنوبية للبلاد خلال فترة النهار.

وهناك سحب منخفضة ومتوسطة والتي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس والذي يساعد في انخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار، بجانب وجود نشاط نسبي في حركة الرياح.

وتسجل الصغرى 13 درجة مئوية خلال فترة الليل، حيث يسود طقس بارد على كافة أنحاء الجمهورية، وهناك فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار، حيث أنه متوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى الإثنين المقبل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 15.

 

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