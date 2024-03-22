همسات روحية

وأنت تختار إفطارك تذكر أن لنا إخوة فى غزة والسودان لا يملكون رفاهية الاختيار، فمهما كانت أحوالنا والله فلسنا بأسوأ حال منهم، يا أهل الأرض، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأطفالنا هلكى، والله لا يحق لنا الراحة حتى تُشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة، لا فينا حمية الجاهلية، ولا حتى مروءة الإسلام، وإنا لله وإنا إليه راجعون فى الإنسانية، اللهم جبرا لأهل غـــزة جبراً يتعجب منه أهل الأرض والسماء، لا ننسى الدعاء لإخواننا المسلمين فى فلسطين وفى سائر البلدان الاسلامية عامة تذكرونهم فى كل حين فهم يمرون بأيام شداد قد يصعب على الحجر أن يتحمل ما يتحملونه، فليغفر لنا الله صمتنا لعلنا نموت خجلا من أنفسنا، اللهم انصر إخواننا على عدوهم وأرنا فى من ظلمهم عجائب قدرتك، اللهم ضمد جراح أهلنا فى غزة، وعجل لهم بالفرج والنصر واطعم جائعهم، وأمن روعاتهم، واكسِ عاريهم، وانصرهم بنصرك الذى وعدت يا رب العالمين.