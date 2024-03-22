ترحيب أمريكي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي

رحبت الولايات المتحدة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار، الذي قدمته للوصول إلى توافق عالمي حول أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة لتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية - أن القرار "التوافقي" الذي تم تطويره بمداخلات مباشرة من أكثر من 120 دولة يعد جهدا تاريخيا ونهجا عالميا هو الأول من نوعه لتطوير واستخدام هذه التكنولوجيا الناشئة القوية.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بإمكانات هائلة لتعزيز التنمية المستدامة وأهدافها، لافتا إلى أن هذا القرار يساعد على ضمان وصول فوائد الذكاء الاصطناعي إلى البلدان من جميع المناطق وعلى جميع مستويات التنمية ويركز على بناء القدرات وسد الفجوات الرقمية، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية.

وشدد على أن واشنطن ستواصل العمل مع الحكومات والشركاء الآخرين لضمان أن يكون تصميم وتطوير ونشر واستخدام التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي آمنا وجديرا بالثقة، موجهاً نحو تحقيق أهدافنا المشتركة وحل تحدياتنا الأكثر إلحاحا.