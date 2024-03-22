مسلسل صيد العقارب الحلقة 12| مواعيد العرض والقنوات الناقلة

انتهت الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان، على إرسال الدكتورة عايدة "غادة عبد الرازق" رجالها لتتبع والد أدهم لمعرفة مكان أدهم "أحمد الشامي" حفيد الحاج إسماعيل الغول "رياض الخولي" ونورا "ريم المصري" حفيدة الحاج حسن ضرغام 'أحمد ماهر" بعدما تزوجا وهربا معًا؛ ما زاد من السؤال عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 12.

وكثّف الاهتمام بمواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 محاولة الدكتورة عايدة معرفة مكان سامح الغول للانتقام منه والأخذ بثأر شقيقها علي ضرغام "محمود عبدالمغني"، إلى جانب التحدي المباشر الذي حدث بين الدكتورة عايدة وزوجها ياسين "محمد علاء" بعدما هرَّب شقيقه سامح من مكان مخبأة الأول الذي كادت عايدة ورجالها يصلون إليه.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 12

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 12 اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ تُعرض حلقة الإعادة يوم السبت في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

مسلسل صيد العقارب



تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 11

وكان من أبرز الأحداث التي تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 بطولة غادة عبد الرازق، هو اكتشاف زواج نورا حفيدة الحاج حسن ضرغام من أدهم حفيد الحاج إسماعيل الغول، وهو ما كشفته والدتها بعدما وجدت في حقيبة اليد الخاصة بها شريط برشام منع الحمل، لتواجهها بعدما جنّ جنونها وتعرف منها أنها تزوجت من أدهم وهو الشخص الذي تحبه، مبررة ذلك أنها تزوجته في الحلال ولم ترتكب إثمًا

واستكمالًا لهذه المفاجأة شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 بطولة غادة عبد الرازق حديث مصطفى نجل الحاج حسن ضرغام مع شقيقته فاطمة التي تتهم ابنتها نورا بأنها ارتكبت ذنبًا كبيرًا بزواجها، مؤكدًا لها أن ابنتها لم تفعل شيئًا خاطئًا بل تزوجت في الحلال، واختارت البُعد عن أرض الصراع التي يقعون فيها جميعًا بتحريض من الشيطان.

كما تضمن مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 في نهاية الأحداث إرسال الدكتورة عايدة وهي الفنانة غادة عبد الرازق رجالها لمراقبة والد أدهم لكونه الشخص الوحيد الذي يعرف مكان أدهم ونورا بعدما تزوجا واختفيا سويًا.



موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 11

الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب تُذاع اليوم على قناة cbc الساعة 7.30 مساء، والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 2.15 صباحًا، على قناة cbc دراما الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT الساعة 7.30 مساء.

وفي ملخص الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب، اعترفت الخادمة "فاتن" لـ"عايدة" بعد أن خطفها "ريمون"، تفاصيل المشاجرة التي حدثت بين "سامح" مع والده في يوم مقتل شقيقها "سامح"، كما وصلت من خلال الخادمة إلى خيط جديد، وهو "معتز"، والذي خرج مع القاتل «سامح» يوم الواقعة، وهنا، تبدأ في مراقبة «معتز»، إذ ترى أنه الخيط للوصول إلى القاتل.

وحين كانت تتحدث "عايدة" مع والدها عن الخيط الذي وصلت إليه، رد عليها والدها - الذي يعاني من الشلل - وقال لها "عفارم.. عفارم يا عايدة»، لتفاجئ وتقوم باحتضانه، وتقول: "أنت بتتكلم يا بابا.. يا حبيبي.. أومال إيه الكلام اللي بيقولوا الدكتور ده"، ليرد، "ده كان اتفاقي معاه لما عرفت إن مقدرش أتحرك".

وفي نهاية الحلقة العاشرة، وقع حادث مثير، بعد أن علمت «عايدة» مكان اختباء "سامح"، كما أرسلت له رجال لاختطافه، لينتظر الجمهور ما سيحدث في الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب.

مسلسل صيد العقارب



وتصاعدت أحداث المسلسل خلال الحلقات السابقة، في ظل بدء عايدة التي تجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، خطة الانتقام لمقتل شقيقها علي، الذي لعب دوره الفنان محمود عبد المغني، فضلا عن الحادث المدبر الذي تعرض له والدها، ما جعلها تطلب الطلاق من زوجها ياسين، الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء، والذي رفض الانفصال عنها.

وكان من أبرز الأحداث التي تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 بطولة غادة عبد الرازق، هو تخطيط الدكتورة عايدة لجريمة قتل أحد أفراد عائلة "الغول"، ويبدو أنها تريد قتل إسماعيل الغول نفسه؛ لتأكُدها أنه المسؤول عن حادث والدها، فضلًا عن قتل ابنه سامح لشقيقها علي.



واتضح تخطيط الدكتورة عايدة لجريمة القتل في مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 بطولة غادة عبد الرازق من خلال حديثها مع ريمون الذي يعمل معها في مهنة صيد العقارب، إذ قضى قديمًا عقوبة السجن نتيجة جريمة قتل ارتكبها بالخطأ، على حسب تأكيده، كما لمَّحت له خلال الحديث أنها تريد منه تنفيذ مهمة خطيرة قد تكون سببًا في إعادته للسجن مرة أخرى، لتذهب ظنون مشاهدي ومتابعي المسلسل إلى رغبتها في قتل الحاج إسماعيل الغول.

وبمجرد انتهاء الحلقة 8، زاد تشوق الجمهور للحلقة التاسعة من مسلسل صيد العقارب وستشهد توضيح حقيقة هذه المهمة التي تنوي الدكتورة عايدة تكليف ريمون بها، وعما إذا كانت تنوي بالفعل قتل الحاج إسماعيل الغول والد زوجها أم لديها خطة أخرى.

تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 8

وشهدت الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حديث الحاج إسماعيل الغول مع زوجته سميحة عن حبه للحاج حسن ضرغام وحزنه الشديد لِما وصل إليه حالهما من بعد هذه العِشرة الطويلة التي بدأت بينهما منذ أكثر من 50 عامًا، كما شهدت الحلقة 8 ذهاب الدكتورة عايدة إلى شركة أسرتها لتتفاجئ بشوقي زوج شقيقتها يجلس على مكتب شقيقها علي المتوفى، لتنتهره وتطلب منه عدم الجلوس مرة أخرى على هذا المكتب وأن يكتفي بالجلوس في مكتبه فقط، كما طلبت منه ألا يذهب معهم إلى المستشفى عند زيارة والدها.

واستمرت أحداث الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب لتشهد ذهاب سميحة لزيارة ابنها سامح في مخبأه، ليخبرها ابنها أنه لا يطيق الانتظار وأنه يشعر إنه في سجن لا يمكنه التأقلم معه، كما تضمنت ذهاب الدكتورة عايدة لزيارة والدها في المستشفى ليخبرها الطبيب أنه استعاد وعيه ولكنه أُصيب بشلل نصفي نتيجة نزيف المخ الذي أثر على مراكز الحركة والكلام لديه، كما شهدت حديث الحاج إسماعيل ضرغام مع ابنه ياسين يخبره عن رغبته أن يأتي للعمل معه ويساعده في الشركة، وأنه تقدم في العمر ولا يقوى على إدارة مهام العمل بمفرده.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 9

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب

وبحسب شبكة قنوات "سي بي سي" يأتي موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتعاد الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب للمرة الأولى في تمام الساعة 2:45 صباحًا، فيما تأتي الإعادة للمرة الثانية الساعة 1:45 مساءً.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

وشهد العمل خلال حلقات عرضه الأولى العديد من الأحداث الدرامية المشوقة التي من المتوقع تطورها في الحلقات المقبلة.