على خطى إبراهيم دياز.. لاعبون اختاروا تمثيل منتخباتهم الأصلية في معسكر مارس

شهد التوقف الدولي الحالي اختيار أكثر لاعب لتمثيل منتخب بلاده الأصلي على رأسهم إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الذي قرر تمثيل منتخب المغرب.

واختار إبراهيم دياز تمثيل بلده الام رغم اللعب ضمن صفوف المنتخب الإسباني وفئاته العمرية المختلفة إلا ان لاعب ريال مدريد قرر تغيير جنسيته الرياضية للمغرب بعد مجهود كبير من الاتحاد المغربي.

لم يشارك إبراهيم دياز مع منتخب إسبانيا الأول سوى في مباراة واحدة ذلك في يونيو لعام 2021، منذ ذلك لم يشارك مع الماتادور الإسباني.

الأمر لم يتوقف عند إبراهيم دياز، بل نجحت الجامعة المغربية في ضم يوسف لخديم لاعب ريال مدريد، للعب لصفوف المغرب بعدما مثل اللاعب المنتخب الإسباني في فئاته العمرية المختلفة حتى تحت 18 عاما، وكانت آخر مشاركة له معهم في يناير الماضي أمام إيطاليا.

بالإضافة للاعب إلياس أخوماش لاعب فياريال، الذي لا يختلف موقفه كثيرا عن زملاءه الجدد بعدما لعب مع منتخب إسبانيا لتحت 16 و18 و19 سنة، لكنه شارك في العام الماضي مع منتخب المغرب للشباب، قبل أن يقرر وليد الركراكي مدرب الأسود استدعاءه لمعسكر مارس الحالي للمنتخب الأول.

كما اختار إلياس بن صغير لاعب موناكو صاحب ال 19 عاما تمثيل منتخب المغرب بدلا من فرنسا التي ولد بها، بعدما شارك مع منتخبات الديوك الفرنسية المختلفة لتحت 17 و18 عاما.

كما شهد التوقف الدولي الحالي اختيار لاعب جديد أيضا لمنتخب بلاده الأصلي وهو حبيب ديارا لاعب فريق ستراسبورج الفرنسي، بعدما قرر اللاعب تمثيل منتخب السنغال بدلا من فرنسا.

وكان ديارا لعب لفئات منتخب فرنسا العمرية المختلفة حتى وصوله لمنتخب الشباب ، لكن نجح آليو سيسيه مدرب السنغال في إقناعه بتمثيل أسود التيرانجا رغم تلقيه دعوة لتمثيل منتخب فرنسا للشباب لكنه رفضها.

شهد أيضا التوقف الحالي تمثيل ليني بيرينجل لاعب فريق بوردو الفرنسي لمنتخب بلاده الأصلي وهو بنين رغم انه مولود في فرنسا ولعب لصفوف المنتخب الفرنسي لتحت 16 و18 و19 عاما، ليتواجد في قائمة بنين.

بالإضافة للاعب أرتور عطا لاعب وسط فريق ميتز الفرنسي، الذي اختار تمثيل بنين أيضا رغم انه مولود في مدينة رين الفرنسية، لكن جاء اختيار صاحب ال21 عاما لبلده الأم.

كما اختار دافيد كارمو مدافع فريق أولمبياكوس اليوناني تمثيل منتخب أنجولا بدلا من البرتغال التي ولد بها ولعب مع منتخباتها السنية المختلفة لكن وقع اختيار اللاعب في نهاية الأمر لبلده الأصلية.