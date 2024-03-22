ليلى علوي تهنئ متابعيها بمناسبة عيد الأم وتتألق بالكاجوال اللافت

هنأت الفنانة ليلى علوي متابعيها بمناسبة عيد الأم بنشر فيديو قصير عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة لافته وجذابة.





ارتدت ليلى علوي إطلالة كاجوال عصرية، مرتدية بنطال جينز أسود مجسم، ونسقت عليه سويت شيرت باللون الأبيض ومطبوع بكتابات نفس اللون، مما عكس رشاقتها وقوامها الممشوق.



وتزينت ليلى علوي بمجوهرات راقية ضمت أقراط رقيقة تتدلى من الأذن، بالإضافة لسلسلة شكل دائره باللون الأزرق، وخاتم كبير الحجم مرصع بالألماس.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى علوي تصفيفة شعر رقيقة، تاركة خصلاتها الشقراء تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي المرتب والناعم.

ووضعت مكياجًا مستوحى من الالوان الترابية، فإعتمدت ظلال العين باللون البني والمدمج مع البيج، بالإضافة للكحل والرموش؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، كما اختارت أحمر شفاه باللون البني الداكن؛ ليتماشى مع اللوك ولون بشرتها.