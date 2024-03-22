فوائد مذهلة للكاري.. أبرزها أنه يقاوم السرطان ويعزز صحة الكبد

الكاري هو نوع من التوابل التي تشتهر بها الهند، وطعمه يكون لاذعاً، ويُضفي على الطعام نكهة مميزة ولذيذة ورائحة شهية، وبجانب ذلك فهو من أهم التوابل التي تحمي جسمك من الأمراض، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائده.



الكاري

فوائد تناول الكاري

علاج بعض اضطرابات الجهاز الهضمي

وُجد أن أوراق الكاري تحتوي على مواد مقاومة للإسهال، الأمر الذي يجعلها مفيدة جدًا في علاج حالات الإسهال، وذلك عبر تناول مسحوق أوراق الكاري أو شرب منقوعها.

كما أن أوراق الكاري تحتوي على مواد ملينة تجعلها تساعد على مقاومة عسر الهضم، ويتم ذلك بدق بعض أوراق الكاري ثم إضافة عصير الليمون إليها، وتناولها للحصول على النتائج المرجوة.



مقاومة السرطان

تحتوي أوراق الكاري على نسب عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على مقاومة مرض السرطان، لا سيما سرطان الدم (Leukemia)، وسرطان البروستاتا، وسرطانات القولون.



تعزيز صحة الشعر

تعد أوراق الكاري مفيدة بشكل خاص لصحة الشعر، إذ تساعد على تقويته من الجذور، ومن الممكن الاستفادة من الكاري هنا عبر مزج مسحوق أوراق الكاري مع زيوت تقوية الشعر ووضع المزيج على الجذور بانتظام.

تعزيز صحة الكبد

يعد الكبد عضوًا هامًا جدًا في الجسم، إذ يلعب دورًا فعال في عمليات الهضم وتخليص الجسم من السموم.

وُجد أن أوراق الكاري تحتوي على مواد هامة تساعد على مقاومة الشوارد الحرة التي قد تؤذي الكبد مع الوقت، وتساعد هذه الأوراق على تحسين صحة الكبد والحفاظ عليه سليمًا ومعافى طوال الوقت.