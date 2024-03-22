دون إفساد الريجيم| حضري مهلبية بالشوكولاتة الداكنة والفراولة

تُعرف الشوكولاتة الداكنة بدورها الكبير في تحسين المزاج وتعزيز صحة القلب، كما يعشقها الجميع، لذا نقدم لك طريقة تحضير مهلبية الشوكولاتة الداكنة بالفراولة الصحية قليلة السعرات وفوائد الشوكولاتة الداكنة.





فوائد تناول الشوكولاتة الداكنة

تعزيز صحة القلب

قد تساعد قطعة صغيرة من الشوكولاتة يوميًا في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، حيث وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، فقد وجد أن تناول كمية معتدلة من الشوكولاتة الداكنة النقية قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة الثلث، علاوة على ذلك، فإن وجود مضادات الأكسدة في الشوكولاتة يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين صحة القلب وتعزيز المناعة بشكل عام.

تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

المركبات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة شديدة الحماية من أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة، وعلى المدى الطويل، من المفترض أن يتسبب ذلك في انخفاض نسبة الكوليسترول في الشرايين، مما يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



التخلص من الإجهاد

الشوكولاتة تعزز المزاج، فهي تقلل التوتر والقلق وهذه الحقيقة مدعومة من قبل الخبراء في جميع أنحاء العالم، حيث إن قضمة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة تفرز هرمون السعادة في الدماغ المعروف باسم الدوبامين، والذي يعمل كآلية مكافأة طبيعية للدماغ ويساعد في رفع الحالة المزاجية.

طريقة عمل مهلبية الشوكولاتة الداكنة بالفراولة

المقادير

5 أكواب حليب (قليل الدسم)





كوب شوكولاتة (داكنة)





5 ملاعق كبيرة دقيق الذرة





5 ملاعق كبيرة نشاء





5 ملاعق كبيرة سكر (أبيض خشن)





فراولة حسب الحاجة (للتزيين)





طريقة التحضير

اتركي كوب من الحليب السائل والبارد جانباً، وضعي الكمية المتبقية منه في قدر على النار واغلي الحليب على نار متوسطة الحرارة.

أضيفي السكر والشوكولاتة الداكنة إلى الحليب الساخن، وحركيه جيداً باستخدام الخفاقة الشبكية وذلك للحرص على ذوبان السكر وعدم تكتل الشوكولاتة في الحليب، واتركي المزيج حتى يغلي على النار لبضع دقائق.

ذوبي كمية النشا في كوب الحليب البارد وحركي المزيج جيداً باستخدام الخفاقة أو شوكة.

اسكبي كوب الحليب البارد والنشا في قدر الحليب والشوكولاتة مع الحرص على التحريك المستمر حتى لا يتكتل المزيج.

بعد أن يغلي المزيج جيداً ويصل إلى الكثافة والقوام المطلوب، ارفعي القدر عن النار، واسكبي المهلبية في أكواب التقديم، وأدخلي أكواب المهلبية للثلاجة لتبرد، وزيني الأكواب بالفراولة عند التقديم.