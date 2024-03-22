يعزز صحة القلب.. حضري كاري بالخضار من المطبخ الهندي

كاري بالخضار.. يُعزز الكاري صحة القلب، من خلال زيادة تدفق الدم وتحسين عمل الأوعية الدموية، وهو بإضافته إلى الكركم والخضروات الغنية بالفيتامينات في طبق واحد، يشكل خليطاً غنياً، يعود للمطبخ الهندي.





طريقة عمل كاري بالخضار

المقادير

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان

- فلفل أخضر حار : قرن

- الفلفل الاحمر الحار : قرن

- طماطم : 1 حبة (مقطعة لمكعبات صغيرة)

- صلصة طماطم : ملعقة كبيرة

- الكوسا : نصف كوب (مفرومة)

- الزهرة : ربع كوب (بيضاء)

- البروكولي : ربع كوب

- الكريما الحامضة : كوب

- الكاري : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

نقلي البصل في الزبدة، حتى يذبل، ونضيف فصين من الثوم، وقرن الفلفل الأخضر الحار.

نضيف نصف ملعقة صغيرة لكل من الكاري، والكمون، والكركم، والبابريكا، والفلفل الأسود، والملح.

نضيف حبة الطماطم، وملعقة صلصة الطماطم، والكوسا المفرومة، ونقلب، ثم نضع مقدار كوب من الماء، ثم نغلق غطاء الطنجرة، ونترك الخليط على نار هادئة، حتى درجة الإستواء.

في هذه الأثناء، نقطع كوباً من براعم الزهرة والبروكلي، والفلفل الأحمر، فقط نسلق الزهرة نصف سلقة ونصفيها من الماء، ونضعها جانباً.

نرفع الغطاء، ونضع نصف كمية الريحان الطازج، ثم نهرس خليط الخضراوات والريحان بالخلاط الكهربائي، "المقبض"، ونسكب كوب كريمة ثقيلة أو نصف كوب كريمة ونصف كوب ماء "حسب الرغبة".

نضيف قطع البروكلي والزهرة إلى الكريمة، ونقلب قليلاً، ثم نضع الغطاء على القدر على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

نسكب الخليط في الطبق، ونزين بالفلفل الأحمر والريحان.



فوائد تناول الكاري

علاج بعض اضطرابات الجهاز الهضمي

وُجد أن أوراق الكاري تحتوي على مواد مقاومة للإسهال، الأمر الذي يجعلها مفيدة جدًا في علاج حالات الإسهال، وذلك عبر تناول مسحوق أوراق الكاري أو شرب منقوعها.





كما أن أوراق الكاري تحتوي على مواد ملينة تجعلها تساعد على مقاومة عسر الهضم، ويتم ذلك بدق بعض أوراق الكاري ثم إضافة عصير الليمون إليها، وتناولها للحصول على النتائج المرجوة.





مقاومة السرطان

تحتوي أوراق الكاري على نسب عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على مقاومة مرض السرطان، لا سيما سرطان الدم (Leukemia)، وسرطان البروستاتا، وسرطانات القولون.





تعزيز صحة الشعر

تعد أوراق الكاري مفيدة بشكل خاص لصحة الشعر، إذ تساعد على تقويته من الجذور، ومن الممكن الاستفادة من الكاري هنا عبر مزج مسحوق أوراق الكاري مع زيوت تقوية الشعر ووضع المزيج على الجذور بانتظام.

تعزيز صحة الكبد

يعد الكبد عضوًا هامًا جدًا في الجسم، إذ يلعب دورًا فعال في عمليات الهضم وتخليص الجسم من السموم.

وُجد أن أوراق الكاري تحتوي على مواد هامة تساعد على مقاومة الشوارد الحرة التي قد تؤذي الكبد مع الوقت، وتساعد هذه الأوراق على تحسين صحة الكبد والحفاظ عليه سليمًا ومعافى طوال الوقت.