مسلسل العتاولة الحلقة 12.. بداية قصة حب باسم سمرة ومي كساب

تضمنت أحداث مسلسل العتاولة الحلقة الـ12، العديد من المفاجآت منها سرقة "عائشة" مي كساب التمثال الذي كان يخبئه "نصار" في منزله، ووضعته في حقيبتها، وذهبت بعده لمقابلة "عيسى الوزان" باسم سمرة، من أجل البحث عن ابنها، ويلمح لها بإعجابه تجاهها.

كما شهدت الحلقة قيام "خضر بعملية سرقة بمساعدة أبو جازيه ورجل آخر، وتم القبض على رجاله، لكن" خضر"نجح في الهرب من الشرطة، كما دخل "نصار" أحمد السقا السجن في يوم زفافه على "حنة" زينة، ويلتقي هناك برجال"خضر"، ويعلم أنهم قاموا بعملية سرقة بدونه، واختتمت الحلقة بذهاب "ديحة" نهى عابدين لـ"سترة" والد"خضر" طارق لطفي، وأخبرتها أنها حامل منه، وأنه يريد إجهاضها لتخبرها أنها تريد ذلك الطفل، وطلبت من زينب العبد إحضار الشربات لها لكنها وضعت لها منوم فيه، ويبدو أنهم سيقوموا بإجهاضها.

تفاصيل مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في إطار شعبي تشويقي أكشن، يجسد خلاله أحمد السقا دور حرامي وفتاح خزن محترف، اسمه "نصار" يعمل مع شقيقه الأكبر"خضر" طارق لطفي، ويعيش "نصار" قصة حب مع "حنة" زينة ضمن الأحداث والتي تقع في مدينة الإسكندرية.

والمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وهو مكون من 30 حلقة، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك.

وفي سياق آخر، ينتظر أحمد السقا حالياً عرض فيلمه الجديد السرب، الذي تم تأجيل عرضه لأكثر من مرة خلال الفترة الماضية، ويتناول بطولات الجيش المصري، وهو بطولة شريف منير، نيللي كريم، دياب، محمد ممدوح،عمرو عبدالجليل، وآخرون من النجوم، ومن تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.