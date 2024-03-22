وكيل تعليم قنا يعلن نتيجة مسابقة تحدي القراءة العربي

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، نتيجة مسابقة "تحدي القراءة العربي" على مستوى المديرية والتي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلاب وتنمية مهارات التعلم الذاتي وتحسين مهارات اللغة العربية لدى الطلاب لزيادة قدرتهم على التعبير بطلاقة وتعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب.

وأسفرت المسابقة عن فوز الطالبة آيه عامر بكرى بمدرسة نقاده الثانوية بنات بالمركز الأول على مستوى المديرية وتصعيد الطالبة لخوض التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية وتأهيلها للسفر لدولة الإمارات العربية أبريل المقبل.

وأضاف السيد أن مسابقة " تحدي القراءة العربي " هو أكبر مشروع عربي تم إطلاقه بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة للتشجيع على القراءة لدى الطلاب في العالم العربي.

وتوجه وكيل الوزارة بالتهنئة للطالبة الفائزة في المسابقة متمنياً لها دوام التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، معرباً عن شكره وتقديره لقيادات التعليم وفي مقدمتهم صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية وناجح عبدالحميد موجه عام المكتبات مطالباً باستمرار التميز وتحقيق الإنجازات على مستوى الجمهورية.