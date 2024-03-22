الثالثة فجراً.. بدء تطبيق التسعيرة الجديدة للوقود بمحطات الإسماعيلية

بدأت محطات الوقود بالإسماعيلية، بعد منتصف الليل تعديل الاسعار داخل ماكينات تزويد الوقود طبقاً للقرارات التى اصدرتها الحكومة بتحريك اسعار المحروقات .

ومن المنتظر أن يتم تطبيق القرار في الثالثة من صباح اليوم الجمعة بجميع محطات الوقود بالإسماعيلية وهو ما دفع أعداد كبيرة من قائدي السيارات للتوجه نحو محطات الوقود لتموين السيارات قبيل تطبيق القرار.

وطبقا لقرار رئيس الوزراء سيتم زيادة أسعار المنتجات البتروليه اعتباراً من اليوم ٢٢ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٣ صباحاً لتصبح :بنزين ٨٠: ١١ جنيه اللتر

بنزين ٩٢: ١٢،٥٠ جنيه اللتر

بنزين ٩٥: ١٣،٥٠ جنيه اللتر

السولار : ١٠ جنيه اللتر

وناشدت الشركة اتباع الخطوات التالية تطبيق اسعار البيع الجديدة بدءاً من

الساعة ٣ صباحاً اليوم.

وعلمت بوابة الوفد الالكترونيه ان لجان تم تشكيلها بديوان عام محافظة الإسماعيلية لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المواقف العمومية وتعريفة الركب وحركة النقل خلال الساعات المقبلة مع بدء تطبيق القرار وزيادة اسعار المحروقات.

وتوقع سائقون زيادة أسعار المواصلات العامة بنسبة تتراوح ما بين ١٠ إلى ٢٥%.