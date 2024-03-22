وائل الفشني والتنورة التراثية في افتتاح ليالي الأوبرا الرمضانية.. صور

أطلقت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، فعاليات اولى حفلات برنامجها الرمضاني علي المسرح المكشوف، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

افتتح الحفل بفقرة فنية لفرقة التنورة التراثية بساحة الاوبرا الخارجية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وقدمت عدد من اللوحات الفلكلورية علي انغام المزمار والطبلة لعروض التنورة المبهرة .



بعدها قدم المنشد وائل الفشني، نخبة مختارة من الإبتهالات والأناشيد التي تعكس اجواء الشهر المعظم الي جانب عدد من اعماله منها( أشتاق ياالله ، سافر حبيبي ، جوة الجحور ، عيني لغير جمالكم ، يا هلال رمضان ، أدعوك ، ياعاشقا ، أهل الصعيد ، الأقصر بلدنا، مملكة الغجر ، كنت فين يا وعد ، مالي سواك ، يارب ما تبتليني ، الهروب ، بتناديني تاني ليه ، أشتاق يا الله ، ، وهران وغيرها .

جدير بالذكر ان دار الاوبرا المصرية اعدت برنامجا ثريا للإحتفال بشهر رمضان المعظم يضم مجموعة من الامسيات الفنية والليالي العربية والاسلامية بالتعاون مع مختلف السفارات العاملة في مصر .