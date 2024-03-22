الجمعة 22 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

رئيسة المفوضية الأوروبية: غزة على شفا المجاعة ويجب وقف إطلاق النار (فيديو)

أورسولا فون دير لاين،
أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية

أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، ضرورة أن يكون هناك وقفة إنسانية في غزة لوقف إطلاق النار الفوري، وتحرير الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، أن غزة على حد المجاعة وتعاني من الموقف الإنساني الجاري، مؤكدة أهمية أن يكون هناك خطة فورية لإدخال الشاحنا عبر كل الطرق المتاحة إلى غزة، إضافة إلى الجسر البري والجوي، والجسر البحري من قبرص إلى غزة لزيادة المساعدات. 

وحثت الحكومة الإسرائيلية، على عدم تنفيذ أي غزو بري لرفح، فيما قالت إنهم متعهدون بدعم الأمن والاستقرار المستدام بناء على حل الدولتين.

الحرب الروسية

وأشارت إلى أن الحرب العدوانية الروسية أعطتنا وعيا ومسئولية كبيرة على عاتقنا، كما أنفقت الدول الأعضاء مليارات الدولارات لتعزيز الصناعات الدفاعية في أوكرانيا، ولكن لدينا حاجة لتعزيز الصناعات الدفاعية، وأيضا لدعم الأسواق الأوروبية والحاجة لمزيد من الأموال للأسواق الأوروبية، ولا بد من الإنفاق الواعي والجيد. 

وأوضحت أن هناك احتياج للإنفاق بشكل مخطط وهذا يدعم قطاع صناعات الدفاعية الأوروبية، ودعم التعاون في كثير من المشروعات التعاونية.

وأكدت أن منافع هذه الاستراتيجية واضحة يمكن أن تعزز التوافقية بين عمليات القوات المسلحة المختلفة، ويمكن أن يكون هناك عائد للاستثمار في أوروبا، وإتاحة المزيد من فرص العمل، مضيفة أن القطاع الأوروبي يمكن أن يسد الفجوات في قطاع الدفاع، موضحة أنه وضعت مسودة من قبل الدول الأعضاء. 

مواد متعلقة

تعليمات جديدة من الرئيس السيسي بشأن رغيف الخبز

رسالة تحذير من مسئولين أمريكيين لبايدن بسبب جرائم إسرائيل في غزة (فيديو)

الملحن عصام إسماعيل: مؤدو المهرجانات زيفوا الهوية الموسيقية وسرقوا ألحاني (فيديو)

وزير خارجية أمريكا: لا يمكن تحمل موت المزيد من الأطفال بغزة (فيديو)

وزير خارجية أمريكا يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان (فيديو)

بكاء ليلى عبداللطيف على الهواء: شاهدت العذاب في الملجأ (فيديو)

ليلى عبداللطيف: تربيت بدار أيتام وتوقعت لهؤلاء بأن يصبحوا رؤساء (فيديو)

خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف عن صدق توقعاتها: كرامة من عند ربنا (فيديو)
الجريدة الورقية