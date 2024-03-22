رئيسة المفوضية الأوروبية: غزة على شفا المجاعة ويجب وقف إطلاق النار (فيديو)

أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، ضرورة أن يكون هناك وقفة إنسانية في غزة لوقف إطلاق النار الفوري، وتحرير الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، أن غزة على حد المجاعة وتعاني من الموقف الإنساني الجاري، مؤكدة أهمية أن يكون هناك خطة فورية لإدخال الشاحنا عبر كل الطرق المتاحة إلى غزة، إضافة إلى الجسر البري والجوي، والجسر البحري من قبرص إلى غزة لزيادة المساعدات.

وحثت الحكومة الإسرائيلية، على عدم تنفيذ أي غزو بري لرفح، فيما قالت إنهم متعهدون بدعم الأمن والاستقرار المستدام بناء على حل الدولتين.

الحرب الروسية

وأشارت إلى أن الحرب العدوانية الروسية أعطتنا وعيا ومسئولية كبيرة على عاتقنا، كما أنفقت الدول الأعضاء مليارات الدولارات لتعزيز الصناعات الدفاعية في أوكرانيا، ولكن لدينا حاجة لتعزيز الصناعات الدفاعية، وأيضا لدعم الأسواق الأوروبية والحاجة لمزيد من الأموال للأسواق الأوروبية، ولا بد من الإنفاق الواعي والجيد.

وأوضحت أن هناك احتياج للإنفاق بشكل مخطط وهذا يدعم قطاع صناعات الدفاعية الأوروبية، ودعم التعاون في كثير من المشروعات التعاونية.

وأكدت أن منافع هذه الاستراتيجية واضحة يمكن أن تعزز التوافقية بين عمليات القوات المسلحة المختلفة، ويمكن أن يكون هناك عائد للاستثمار في أوروبا، وإتاحة المزيد من فرص العمل، مضيفة أن القطاع الأوروبي يمكن أن يسد الفجوات في قطاع الدفاع، موضحة أنه وضعت مسودة من قبل الدول الأعضاء.