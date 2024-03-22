محمد عبده:" شوفت صورة والدى بعد 70 عام..وغنيت وراء وديع الصافى"

كشف الفنان “محمد عبده” عن بداية رحلته الفنية والمواقف الصعبة التى عاشها فى طفولته، فى حواره مع الإعلامي “عمرو أديب” ببودكاست بيج تايم.

محمد عبده يرى والده بعد 70 عام:

تحدث الفنان “محمد عبده” عن أصعب ذكريات طفولته مع والده،قائلاً:" والدي خرج ولم يعد، حيث أصيب بمرض جلدي وذهب إلى العيون الكبريتية على حدود اليمن للعلاج ولكنه توفى".

وأضاف: "ما جلناش خبر وفاة أبويا إلا بعد 8 شهور من رحيله، وصورته اللي كانت موجود في البيت وعمري عامين اختفت وفقدت من بيتنا، ولما سألت فين راحت الصورة قالولي خلاص حرقوها حرام الميت يكون له صورة في الحياة".

وتابع: "قبل 4 أشهر جاني واحد من اليمن وقال لي أنا رحت أدور على صورة أبويا في شركة السفن فطلعوا لي صورة أبويا وصورة واحد اسمه عبده خاوية، ولما اتطلعت على الصورة قال لحفيد صاحب الشركة ده والد الفنان محمد عبده، وجاب لي الصورة ولما شُفتها اتذكرت إنه أبويا اللي شُفت صورته في الحيطة وأنا عمري عامين".

دخل “محمد عبده” فى نوبة بكاء و،قائلاً: "سبحان الله رب العالمين كنت أتمنى أشوف أبويا في حياتي، وشُفت الصورة لقيته بيشبهني، كان تصويرها كويس لإنها خارجة من بطاقة المرور الخاصة به وكانت مخزنة بشكل جيد وأولادي ظبطوها على الكمبيوتر وطلعت شكلها حلو".

أول أجر فى حياة محمد عبده:

تطرق الفنان “محمد عبده” فى الحديث لبدايات مسيرته الفنية،قائلاً:"أول أجر كان 130 ريالًا في الإذاعة، ولكن تعلمت منها الكثير من الأمور المهمة، ولا أنسى تلك الأيام، وتعلمنا رقابة أنفسنا وكيف نغني وما نقوله، وأنا ابن الإذاعة".

وتابع: "التحقت بالإذاعة عام1962، وقتها كانت الإذاعة محتاجة لفنان تربيه على النمط تبعها ، غنيت برامج أطفال واشتغلت مع الكورال، وغنيت وراء مطربين كبار مثل وديع الصافي".

محمد عبده يغنى 5 ساعات فى الحفل:

أشار الفنان “محمد عبده” أن غنائه في حفلاته قد يصل لمدة 5 ساعات، قائلا "كل فقرة ساعتين ونصف أو ممكن تصل إلى أقل من 3 ساعات بقليل".

وعلقت الفنان “أصالة”على كلام محمد عبده قائلة: "أنه ممكن يغني في بداية الصورة وكان صوته تعبان وحصل شيء كان صوته شارد وقال اتركوني وقال بدي أقعد حوالي 20 دقيقة لوحدي".

وتابعت أصالة: "واستفدت من تجربة أبو نورة وهو أن صوتي يطلع بعد 20 دقيقة وقالت أنه أغمض عينيه لـ 20 دقيقة وغنى بعده وكل شوي بدأ صوته يلمع أكثر فأكثر".