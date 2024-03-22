محافظ الإسكندرية: القيادة السياسية حريصة على تهيئة مناخ الاستثمار

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تهيئة المناخ اللازم للاستثمار، وإقامة المشروعات الداعمة للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن جهاز المشروعات قام منذ تأسيسه بتمويل قروض بنحو 2.47 مليار جنيه لإقامة 81 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بنطاق المحافظة، ساهم في توفير 183 ألف فرصة عمل.

جاء دلك خلال لقاء محافظ الإسكندرية مع الدكتور صلاح ماجد مدير الفرع الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة ريم عوف مدير مكتب الجهاز بالإسكندرية، وذلك لمراجعة الموقف التنفيذي لبرامج ومشروعات الجهاز على أرض الإسكندرية وعلى رأسها المشروعات الخدمية.

ولفت إلى البدء في تنفيذ خطة طموحة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر تهدف إلى تنمية وتطوير المشروعات ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال بالإضافة إلى تدريب وتأهيل شباب محافظة الإسكندرية لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم.

وحث الشريف شباب محافظة الإسكندرية، وأصحاب المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال للاستفادة من الدعم المقدم من جهاز المشروعات سواء بالتمويل أو قطاع التدريب والتنمية المجتمعية.

وثمن الشريف دور جهاز تنمية المشروعات وتعاونه المثمر مع محافظة الإسكندرية لدعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، وفي مقدمتها مشروع سوق العامرية الحضاري الجاري تنفيذه بإجمالي تمويل 33.1 مليون جنيه، سيتم خلاله إنشاء 100 باكية بسوق العامرية وإحلال وتجديد شبكات الصرف بمنطقة السوق، ورصف الطرق المحيطة به.

وأشار إلى التعاون مع الجهاز أيضًا بتنفيذ مشروع شبكات صرف صحي بطول 2150 خط رئيسي بنطاق حي العامرية بتمويل قدره 14 مليون جنيه، فضلًا عن استكمال أعمال الصرف بعدد من الشوارع المحرومة بعزبة كحلة لتطوير الخدمات الأساسية بها.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بحصيلة إنجاز وحدات تقديم الخدمات بمحافظة الإسكندرية، خلال عام 2023، تم إصدار 3248 ترخيص أنشطة مؤقتة أو نهائية وإصدار بطاقات تصنيف وبطاقات ضريبية.