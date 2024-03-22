ورش فنية ومحاضرات ثقافية احتفالا بعيد الأم بالإسماعيلية

شهدت مواقع فرع ثقافة الاسماعيلية، انشطة ثقافية ، ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بعيد الأم استضاف بيت ثقافة طفل القنطرة شرق تلاميذ مدرسة القنطرة شرق الابتدائية وتنفيذ عدة أنشطة ثقافية وفنية بمشاركة الأطفال.

ونفذت أمينة المكتبة بديعة عبده ورشة فنية لعمل نماذج مختلفة لكارت معايدة عيد الأم باستخدام الورق المقوى وخامات إضافية وسبق الورشة حوار ثقافي عن مكانة الأم في الأسرة والمجتمع وتاريخ الاحتفال بعيد الأم..واختتم اليوم بفقرات فنية فألقت الطفلة ميراي ماجد قصيدة عمركم شفتم وألقت نورين عاطف قصيدة لما جيت أكتب عن أمي وأنشدت الطفلة وعد أحمد أغنية دعوتي في الفجر يا أمه، وتم التقاط الصور للحاضرين

ونظم بيت ثقافة الضبعية ورشة حكي عن الأم فضلها و طاعتها و الإحسان إليها تحدث احمد الخضرى مدير البيت في حوار مفتوح مع الأطفال تحدث فيه عن فضل الأم و تكريم الله سبحانه وتعالى لها و بيان فضلها (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن و فصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير )١٤ لقمان فرحم الأم هو الوطن الأول للإنسان، فيه ينمو ويتكون الجنين و هي تتحمل مشقة وعناء الحمل تسعة أشهر ثم ألم الوضع و مخاطره و تعرض نفسها للخطر والهلاك في سبيل الأمومة و الأبناء.



ولا يتوقف العطاء و التضحية عند هذا الحد بل تقوم بالإرضاع والرعاية و الحب و الحنان بلا فتور ولا حدود. فبدونها لم يكن لنا وجود

لذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الصحبة و قدمها على الأب ثلاث مرات لما تبذله و تقدمه في سبيل الأبناء .و الأم مدرسة اذا اعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فهي تخرج أشخاصاً نافعين لأنفسهم و مجتمعاتهم و أوطانهم.

ووجب علينا بر الوالين امتثالا و طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. و وفاءاً لما يقدمه الآباء للأبناء من رعاية و حب و حنان و إهتمام بلا حدود. وذلك بمناسبة عيد الأم . بحضور عمرو علي مسئول المتابعة.

بينما نظمت مكتبة أبو صوير الثقافية بالتعاون مع دار أحباب الرحمن ورشة رسم بمناسبة الإحتفال بعيد الأم. الحديث مع الأطفال عن قيمة الأم ودورها في تربية وتنشئة الأجيال، وأن الجنة تحت أقدام الأمهات. وكيف حثنا الدين القويم على احترام الأم في كل وقت.

ونفذت مكتبة على الراعى بالرياح اليوم عمل مجلة حائط عن أهمية المياه فى حياتنا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمياه قام بإعداد المجلة عدد من رواد المكتبة، تنفيذ أمينة المكتبة حنان برعى.

في السياق نظمت مكتبة السبع آبار الثقافيه فقرة بعنوان ( ست الحبايب) بمناسبة الإحتفال بعيد الأم تناولت الفقرة بعض النقاط اهمها بداية الإحتفال بعيد الأم وأول دعوه لعيد الأم فى مصر قام بها الصحفى مصطفى أمين سنة ١٩٤٣،مكانة الأم فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية التى تحدثت عن فضل الأم ، دور الأم فى الأسرة والمجتمع، واجب الأبناء نحو الأم. تنفيذ جميل يوسف على أمين مكتبة الطفل