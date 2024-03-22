حفل افطار جماعى للصم والبكم وأسرهم بالفيوم

اقامت جمعية" بوابة معا للخير لتنمية المجتمع" بالاشتراك مع جمعية منارة العطاء فى الفيوم مساء الخميس حفل افطار جماعى لاعضاء جمعية الصم والبكم واسرهم فى مقر الجمعية بمدينة الفيوم .

وكان فى استقبال اصحاب الهمم من الصم والبكم بمقر جمعية بوابة معا للخير احمد خطاب المدير التنفيذى للجمعية وشيماء الديان مديرة جمعية منارة العطاء والذين اشرفوا على حفل الافطار والذى شارك فيه حوالى 20 من الاسر من الصم والبكم ومترجمى لغة الاشارة بالفيوم ايمن جلال ومحمد حسن بسيونى واحمد رياض ومحمد على .

ترجمة خطبة الجمعة للغة الاشارة

ومن جهه اخرى وفى نفس السياق يشهد مسجد ناصر الكبير بالفيوم اشهر مساجد المحافظة تجربة متميزة يقوم بها اربعة من المتطوعين من ابناء الفيوم يتبادلون ترجمة الخطبة للصم والبكم فى مكان محدد بالمسجد تم تخصيصه ووضع عليه لافته "فضلا وليس امرا ..هذا المكان مخصص للصم وضعاف السمع اثناء صلاة الجمعه " بمساحة حوالى 25 متر مربع احاطته بسياج . ويقوم احدهم ببث مباشر للترجمه لنشرها على صفحة خاصة بالصم والبكم فى المحافظة وعنوانها "قناة تعليم اتقان لغة الاشارة من المهد الى الاتقان".

والقائمين على عملية الترجمة ايمن جلال موجه بالتربية والتعليم ومتخصص فى لغة الاشارة واحمد رياض "معلم بالازهر " ومحمد حسن "مدرس تعليم فنى" ومحمد على المترجم المتخصص فى هذه اللغة .

واكد احمد رياض القائم بعملية البث المباشر فى خطبة الجمعه اليوم ان القناة تستهدف من لم يحضر الى الصلاة لاى ظروف بالاضافة الى ان هناك فتيات وسيدات فى منازلهم يستفيدون من هذه الترجمة .

وعقب الصلاة التقيت بـ محمد حسن "مدرس عملى فى المدرسة الفنية بالفيوم" والذى كان يقوم بالترجمة اثناء الصلاة يقول: اننى حصلت على دورة فى لغة الاشارة , والترجمة اثناء الصلاة رغم انها مرهقة الا اننى اشعر بسعادة غامرة لانى اقدم خدمة تطوعية يستفيد بها هؤلاء المحرومين من نعمة السمع وابتغى فى ذلك وجه الله تعالى , واضاف ان لغة الاشارة تنقسم الى لغتين كاللغة العربية فهناك اللغة التى تشبه العربية الفصحى واللغة الاخرى تشبه اللغة الدارجة وبالطبع الدورات التى نحصل عليها تفيدنا فى فهم ذلك ولكن التطبيق العملى والترجمة لها الفائدة الكبرى .

ويضيف احمد رياض "معلم بالازهر" ان الفضل فى وجود هذه الترجمة يرجع الى ادارة مسجد ناصر التى خصصت هذا المكان لهذه الفئة من ابناء المحافظة وايمن جلال الموجه فى التربية والتعليم والمتخصص فى لغة الاشارة , وهو ايضا يقوم باعطاء دورات فى هذه اللغة بالاشتراك مع كلية التربية والفيوم ونتبادل الترجمه اسبوعيا نحن الاربعة .

2

5

33

44

66

122

222

322

555

3333

3567

4444