يمنع اضطرابات الأعصاب| طريقة تحضير آيس كريم بالتمر وصوص التوفي لضيافة رمضان

يعرف التمر بفوائده العديدة، فهو مقوي عام للجسم ويعالج فقر الدم ويمنع اضطراب الأعصاب لما يحتويه من نسبة عالية من السكر والبوتاسيوم، ولأن الأمهات ترغب في إفادة ابنائها بعناصرة الغذائية الهامة لجسمهم في أكلات مفضلة لديهم، يمكنك تحضير آيس كريم بالتمر وصوص التوفي اللذيذ.





طريقة عمل آيس كريم بالتمر وصوص التوفي

المقادير

- حليب مكثف محلى : علبة

- لوز : كوب ونصف (محمص ومجروش)



- دبس التمر : ربع كوب

- كريمة : ثلاث أرباع الكوب (مخفوقة)



- التمر : كوب (مجفف)

- بودرة الفانيليا : ملعقة صغيرة ونصف

- صلصة التوفي الجاهزة : حسب الرغبة



طريقة التحضير

في وعاء الخلاط الكهربائي، اخلطي جيداً الحليب المكثف المحلى، وكريمة الخفق، والفانيليا، حتى يتشكل لديكِ مزيجاً بالقوام الكثيف.



ضعي اللوز مع التمر في وعاء آخر.

اسكبي طبقة من نصف كمية الكريمة في صينية ستانليس، ثم وزعي فوقها دبس التمر.



وزعي مزيج التمر واللوز، ثم أضيفي الكمية المتبقية من الكريمة.

غطي الصينية بورق نايلون، وتُوضع في الفريزر لمدة 12 ساعة.

عند التقديم، أخرجي صينية الآيس كريم من الفريزر، واستخدمي ملعقة الآيس كريم للسكب، ويُقدم بارداً في أكواب مع صوص التوفي للتزيين على الوجه بحسب الرغبة.