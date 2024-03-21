سماح القرشي أرملة حلمي بكر: زوجي رفض زيارة مصطفى كامل

كشفت سماح القرشي أرملة الموسيقار الكبير حلمي بكر خلال لقاءها مع الإعلامية نانسي مجدي، في برنامج القاهرة اليوم في أول لقاء تلفزيوني لها بعد وفاة زوجها الموسيقار الراحل حلمي بكر

الذي يذاع على شاشة قناة اليوم باقة ألفا، عن أسباب أزمتها مع نقيب الموسيقيين الحالي مصطفى كامل.

وأوضحت سماح أن بداية الأزمة بينهما جاءت بعدما رفضت بصفتها زوجة الراحل، دخول مصطفى كامل إلى بيتها، اعتراضًا على ما كان يجري في المنزل في أوقات سابقة - على حد وصفها -. وأكدت سماح أن زوجها استجاب لرغبتها حينها، وهو ما أثار غضب مصطفى، والذي بدأ في مهاجمتها في مختلف وسائل الإعلام، مشيرة في الوقت ذاته أنها لجأت إلى القانون لكي تسترد حقها.

رحل الموسيقار الكبير حلمي بكر في مطلع مارس الجاري عن عمر يناهز 87 عامًا بعد تدهور حالته الصحية بشدة داخل أحد المستشفيات بمحافظة الشرقية.

صرح مصدر داخل المستشفي في حديث خاص للوفد بأن حلمي بكر دخل الطوارئ وهو يعاني من حالة جفاف شديدة.

وتم نقله من الطوارئ إلى العناية المركزة بسبب ضعف النبض وهبوط حاد في ضغط الدم، وبعد دقائق توقفت عضلة القلب ولم يتسجب للضربات الكهربائية، وبعدها أعلن الطاقم الطبي المشرف على حالته الوفاة.

حلمي بكر.. عندما تستمر اللحظات المخيفة بعد الموت

سجلت اللحظات الأخيرة في حياة حلمي بكر أشد وأصعب أنواع الألم بين الألم الجسدي والنفسي والصراعات التي وضع الموت حدها لكنها ظلت مستمرة حتى بعد وفاته.

حلمي بكر صراع دنيوي بحضور رهبة الموت

صارع حلمي بكر آلامه حتى اللحظة الأخيرة، دخل جسده الهزيل مهرولًا إلى الطوارئ تاركًا وراءه صراعات عائلته، توقفت عضلة القلب اجتمع الأطباء في محاولات إنعاشه ولكن إرادة الله فوق كل شيء وصعدت الروح إلى بارئها.