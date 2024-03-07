بكري: الشعب يضرب أروع الأمثال في مقاومة شائعات التشكيك في الدولة المصرية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه منذ تحرير سعر الصرف لم تتوقف الأحاديث والآراء المختلفة حول قرارات الحكومة والبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في شوارع مصر، مشيرًا إلى أن محافظ البنك المركزي تحدث عن وضع العملة الدولارية وعوامل العرض والطلب وكيفية توازن الأوضاع مستقبلًا فيما يتعلق بالعملة.

وأشارخلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إلى أنه تم اليوم بناء على تعليمات الرئيس السيسي وبالتنسيق مع الجهات المعنية الإفراج عن بعض السلع والمنتجات من الموانئ المختلفة، وهي خطوة مهمة لخفض الأسعار واستقرار السوق المصري.

ضبط الأسواق

ونوه بكري، إلى أن الدولة تعمل على ضبط السوق وفقا لقرار البنك المركزي، لافتا إلى أهمية الإفراج عن السلع والمدخلات والمواد الخام من الموانئ لفترة زمنية معينة مستقبلاً.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الدولة المصرية تتعرض لحملة تشكيك واسعة فيما تقوم به، وأن الشعب المصري يضرب دائمًا أروع الأمثال التي يحتذى بها في مقاومة مثل هذه الحملات.

طفرة تطوير المطار

وعن تطوير مطار القاهرة، أشار إلى أنه يشهد طفرة كبيرة حيث تبلغ ميزانيته 320 مليون دولار وفائض مالي للتطوير والتجديد وخدمة السائحين من الدولة المصرية، وأن الحكومة المصرية تدير المطار وتوجه أعمال التطوير.

وأكد أن مطار القاهرة من أفضل مطارات العالم في ظل الإنجازات العديدة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، كما أنه يدر أرباحًا تصل إلى 7 مليارات جنيه مصري.