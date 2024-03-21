20 أبريل.. محاكمة عصابة دولية استولت على أراضٍ في مصر

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 20 أبريل، لنظر أولى جلسات محاكمة متهمين بينهم عراقي الجنسية ولاجئ سياسي بدولة إيطاليا، ضمن عصابة دولية، استولت على الأراضي التي يتم رصد سفر أصحابها للخارج أو أنها مهجورة منذ فترة ولا يتابعها أحد فى مصر.

حملت القضية رقم 576 لسنة 2024 جنايات السيدة زينب وقيدت برقم 35 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة.

والمتهمين فى القضية هما كل من، م. ب. ح. – 62 سنة – عراقي الجنسية ولاجئ سياسي بدولة إيطاليا، وم ف. ف. – 77 سنة – سمسار عقارات سابق وبدون عمل حاليا، حيث القت الأجهزة الأمنية القبض عليهما خلال تنفيذ مخطط تزويرهم واستيلائهم على قطعتي أرض كبرى بالزمالك بأوارق وجوازات سفر مزورة تقدر قيمتهما بعشرات الملايين من الجنيهات

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية وهو "م. م. ع." الموثق بمكتب توثيق جنوب القاهرة، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام في القضايا رقم (1221 حرف "و" لسنة 2018 توثيق جنوب القاهرة).

وجاء في أمر الإحالة أن الموظف المتهم حال كونه المختص بتحريره وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، بأن قدم له جواز سفر إيطالي مزور باسم المجني عليه، أحد مالكي قطعتي أرض رقمي 43 و45 بشارع أبو الفدا بالزمالك بمحافظة القاهرة، محتجا بصفته المثبتة به على خلاف الحقيقة، فتمت الجريمة.

كما اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية وهو "ر. م. خ." أمين شرطة بقسم قصر النيل، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو محضر الشرطة رقم 4177 لسنة 2018 جنح قصر النيل، حال كونه المختص بتحريره، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم قدم له بطاقة الهوية الإيطالية المزور باسم المجني عليه، أحد مالكي قطعتي الأرض بالزمالك، محتجا بصفته المثبتة بها على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.