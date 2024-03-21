توزيع 300 وجبة غذائية بوادى كرار على الأسر السودانية بأسوان

قامت جمعية تنمية المجتمع بوادي كركر محافظة أسوان، بتوزيع 300 وجبة إفطار على الأسر السودانية بالتعاون مع إتحاد أطباء العرب، وسط مشاركة مجتمعية.



وقال أحمد عبدالحميد مسؤول الجمعية، أن دور الجمعية ليس الاول لمشاركة مع الأسر السودانيه بقري وادي كركر، والذي عدد حوالي 400 اسره حاليا وفي ازدياد، ولكن قمنا بالعديد من المشاركات واهمها توزيع المواد التموينيه و الغذائية والمساعدات الماليه من اول يوم رمضان من فاعلي الخير ومن اسر نوبيه من القاهرة واسكندريه والسويس والأسر النوبيه في خارج مصر من الدول المختلفه الكويت وعمان التي شاركت معنا

تعتبر اول مره توزيع وجبات جاهزة، ونأمل المزيد من المشاركات من الجمعيات المعنية كما تعودنا من اهل أسوان الكرام وهذا ليس بجديد من أبنائها سوء نوبي أو صعيدى أو اسواني.