عاجل
القوات الجوية المصرية تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة
الخميس 21 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاستخبارات الروسية: أمريكا لم تعد قادرة على إملاء سياسة التسعير في سوق النفط

بوابة الوفد الإلكترونية

صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، بأن أمريكا لم تعد قادرة على إملاء سياسة التسعير في سوق النفط العالمية، على الرغم من أنها ترغب في ذلك، لكن العالم أصبح متعدد الأقطاب.

txt

أسعار النفط، الأربعاء بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

txt

اسعار النفط تواصل الانخفاض وبرنت يسجل 87.19 دولار للبرميل

وقال ناريشكين خلال مقابلة مع برنامج "النفط" الوثائقي أن "القوة المهيمنة لم تعد كما كانت، ولا يمكنها إجبار دول الشرق الأوسط على التحرك بما يتماشى مع المصالح الأمريكية في سياساتها المتعلقة بإنتاج النفط".

وأضاف: "لا يمكنهم إملاء سياسة التسعير، على الرغم من رغبتهم في ذلك، لأن العالم أصبح متعدد الأقطاب".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا والمملكة العربية السعودية لن تسمحا بمحاولات التدخل في آليات تنظيم سوق النفط العالمية ضمن اتفاق "أوبك+".

وقال لافروف خلال مقابلة مع برنامج "النفط" الوثائقي، إن المملكة العربية السعودية "تهتم بإخلاص، انطلاقاً من مصلحة دولتها ورعاياها، بضمان استقرار أسعار النفط وتوفير أرباح مقبولة للدول المنتجة للنفط، وفي نفس الوقت أن تبقى أسعار النفط على مستوى جذاب للمشترين".

مواد متعلقة

الحوثي: الأمريكي يتظاهر ببيع سفنه ويقدم معلومات مغلوطة ويخادع برفع أعلام دول أخرى

ملامح الحرب العالمية الثالثة.. روسيا تعزز ترسانتها الحربية تمهيدًا لصدام محتدم مع الناتو

روسيا: أمريكا توقفت منذ فترة طويلة عن محاربة "داعش" في سوريا
الجريدة الورقية