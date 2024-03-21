الاستخبارات الروسية: أمريكا لم تعد قادرة على إملاء سياسة التسعير في سوق النفط

صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، بأن أمريكا لم تعد قادرة على إملاء سياسة التسعير في سوق النفط العالمية، على الرغم من أنها ترغب في ذلك، لكن العالم أصبح متعدد الأقطاب.

وقال ناريشكين خلال مقابلة مع برنامج "النفط" الوثائقي أن "القوة المهيمنة لم تعد كما كانت، ولا يمكنها إجبار دول الشرق الأوسط على التحرك بما يتماشى مع المصالح الأمريكية في سياساتها المتعلقة بإنتاج النفط".

وأضاف: "لا يمكنهم إملاء سياسة التسعير، على الرغم من رغبتهم في ذلك، لأن العالم أصبح متعدد الأقطاب".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا والمملكة العربية السعودية لن تسمحا بمحاولات التدخل في آليات تنظيم سوق النفط العالمية ضمن اتفاق "أوبك+".

وقال لافروف خلال مقابلة مع برنامج "النفط" الوثائقي، إن المملكة العربية السعودية "تهتم بإخلاص، انطلاقاً من مصلحة دولتها ورعاياها، بضمان استقرار أسعار النفط وتوفير أرباح مقبولة للدول المنتجة للنفط، وفي نفس الوقت أن تبقى أسعار النفط على مستوى جذاب للمشترين".