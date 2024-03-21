شمال سيناء تناقش الهيكل التنظيمى لوحدة السكان الفرعية بمدينة العريش

شهدت مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء اجتماع الهيكل التنظيمى لمنسقى السكان للأحياء، القرى التابعة، بحضور أعضاء وحدة السكان الفرعية، ومنسقى السكان بالاحياء، القرى التابعة، روؤساء الأحياء، روؤساء الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة العريش.

وناقش الاجتماع، دور منسقى السكان وأهمية الجهات الشريكة، ودورها الفاعل فى حل القضية السكانية.

وقالت دعاء القلعجى مدير وحدة السكان الفرعية بمركز ومدينة العريش، أن الاجتماع ناقش الهيكل التنظيمى لوحدة السكان الفرعية لمدينة العريش، دور المنسقين السكانيين، وأهمية دور الجهات الشريكة كالازهر ، الأوقاف ، الصحة ، الشباب والرياضة ، التربية والتعليم ، الثقافة ، غيرها من الجهات ذات الصلة فى حل القضية السكانية مضيفة انه جارى الترتيب للعديد من الندوات ضمن خطة العمل التى وضعتها محافظة شمال سيناء لحل القضية السكانية بالتعاون مع الجهات الشريكة

ومن جهتها قالت أمانى احمد حسن مدير وحدة السكان المركزية بمحافظة شمال سيناء ان الاجتماع ناقش العديد من المشاكل المرتبطة بالقضية السكانية كالادمان وخطورته على الفرد ، المجتمع ، مشكلة البطالة ، ايجاد فرص عمل حقيقية للشباب ، انتشار ظاهرة الطلاق بين الشباب ، زواج القاصرات ، اضراره على صحة البنت القاصر ، الطفل ، ختان الإناث ، مشكلة ساقطى القيد ، عدم توثيق الزواج القبلى مضيفة ان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد خصص مبلغ مالى كبير من خزينة المحافظة لتوثيق حالات الزواج القبلى الغير موثقة وذلك لانتشاره فى سيناء بسبب الطبيعة القبلية لسكان سيناء ، اصدار شهادات زواج ، شهادات ميلاد للابناء نتيجة هذا الزواج لادراجهم ضمن الخطط التنموية التى تضعها الدولة للصحة والتعليم وغيرها من الخدمات التى تقدمها الدولة



وأضافت أحمد، أن الاجتماع عقد بتعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، توجيهات اللواء اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة

وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، إن تلك الاجتماعات والندوات تأتى ضمن خطة العمل التى وضعتها وزارة التنمية المحلية لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بتكليفات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالقضية السكانية ووضعها اولوية قصوى للحد من تأثيرها المباشر على الخطط التنموية التى تضعها الدولة ، توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بايجاد حلول غير تقليدية لحل القضية السكانية

وبدوره لفت خالد عبدالحليم المنسق الاعلامى لوحدة السكان المركزية بمحافظة شمال سيناء ان الاجتماع ضمن خطة العمل التى وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية عن طريق رصد المشكلات المجتمعية وعرضها وتحديد أسبابها وطرح الحلول المناسبة لحلها بالتعاون مع الجهات الشريكة كالازهر ، الأوقاف ، الصحة ، الشباب والرياضة ، التربية والتعليم ، الثقافة ، غيرها من الجهات ذات الصلة

وأضاف عبد الحليم ان الاجتماع عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام مجلس مدينة العريش بحضور إيهاب بكير سكرتير عام المجلس ، رؤساء الأحياء ، رؤساء الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة العريش، منسقى السكان بالقرى، الأحياء ، الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة العريش ، تحت اشراف اللواء اسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش فى حضور كبير عددا من الشباب من الجنسين .