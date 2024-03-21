مياه الفيوم تكشف 160 حالة فاقد فيزيائي

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن تمكن الإدارة العامة للفاقد والمياه الغير محاسب عليها من الكشف عن ١٦٠ حالة فاقد فيزيائي عبارة عن كسور وتسريبات بخطوط مياه الشرب وتسريبات بالقوائم وعدايات مياه الشرب تم الإبلاغ عنها وتم إصلاحها خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢٤.

وتمكنت الإدارة من ضبط وإزالة ٩٥ حالة توصيلة مياه خلسة ما بين سكني وتجاري وضبط وإزالة ١٨ حنفية عمومية و ٥١ كولدير وضبط ٤ حالات ري اراضي زراعية بمياه الشرب و ٦ توصيلات قبل العداد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه التعديات، علاوة على تقنين أوضاع ٢٢٥ توصيلة مياه خلسة، واننا نسعى لمزيد من التوسع في إنشاء مناطق DMZ لمراقبة الفاقد الفيزيائي وتكثيف حملات التفتيش لضبط وإزالة جميع انواع التعديات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار النجار، أن تلك التعديات والممارسات الغير قانونية التي يلجأ إليها بعض المواطنين لسرقة المياه دون سداد أي مستحقات سبب رئيسي في إهدار مياه الشرب ويؤثر بالسلب في تعطيل خطط وبرامج تطوير وتجويد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي مما يستلزم التصدي بكل حزم لتلك التعديات .

تخفيف الاعباء عن الاسر بالتعاون مع الجمعيات الخيرية

وأضاف أن الشركة تسعى بشكل دائم بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية عن طريق توصيل مياه الشرب بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت مظلة القانون.

وأشار رئيس الشركة لقيام الشركة بحملات توعية بمختلف أنحاء المحافظة لتوعية المواطنين بخطورة التعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وأهمية الحفاظ على مياه الشرب وإكساب المواطنين السلوكيات الصحية في التعامل اليومي مع المياه.

جديربالذكر صدور فتوى من دار الإفتاء المصرية برقم ٥١١٥ بتاريخ ١٨ اغسطس ٢٠٢٠ بتحريم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه والصرف الصحي عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك؛ لما في ذلك من السرقة المحرمة والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام مياه الشرب في غير غرضها.

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