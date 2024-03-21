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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

"بلومبيرغ": الحوثيون لن يهاجموا السفن الروسية والصينية في البحر الأحمر

الحوثيون
الحوثيون

ذكرت بلومبيرغ أن روسيا الاتحادية والصين توصلتا إلى اتفاق مع الحوثيين في اليمن يسمح لسفنهما بالإبحار عبر خليج عدن والبحر الأحمر دون خوف من الهجوم.

 

وأشارت الوكالة إلى أن الحوثيين المتمركزين في اليمن أبلغوا الصين وروسيا الاتحادية بأن سفنهم يمكنها الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن، دون التعرض لهجوم".

 

وفي 21 مارس، اكتشفت طائرة هليكوبتر على متن الفرقاطة الألمانية "هيس" طائرة مسيرة أطلقتها حركة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية ودمرتها.

 

وفي 19 مارس، صدرت توصية للسفن التي ترفع علم الولايات المتحدة بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، لتفادي التعرض لضربات من حركة أنصار الله الذين تعهدوا بمهاجمة أي سفينة مرتبطة بالولايات المتحدة في البحر الأحمر والبحر العربي.

 

وقبل ذلك، شن يمنيون من حركة أنصار الله هجوما صاروخيا على مدينة إيلات الإسرائيلية.

 

وسبق أن تردد أن النرويج ناقشت سرا الوضع في البحر الأحمر مع اليمنيين الحوثيين.

 

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