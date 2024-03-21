رئيس مدينة مطاى يتابع مبادرة خفض الأسعار بمنافذ بيع السلع الغذائية

قام المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، بمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مبادرة خفض الأسعار بمنافذ بيع السلع الغذائية ومعارض أهلا رمضان.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة، بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية ومعارض أهلا رمضان وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار تابع المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي، وبالتنسيق مع إدارة تموين مطاي، طرح شنط مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنية للشنطة تضم (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ ملح) وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

وأضاف رئيس المركز، أن توزيع وبيع المنتجات الغذائية المدعمة مستمر بالمدينة والقرى ، حيث تابع رئيس قريه ابوان منفذ بيع السلع بقريه ابوان بالتعاون مع تموين أبوان ، كما تابع رئيس المركز العمل بمنافذ بيع المواد الغذائية بالمجالس القروية، ( منبال - ابو عزيز - حلوة - بردنوها).

وأكد رئيس المركز ، على المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية ، وتكثيف الحملات الرقابية من قبل إداره التموين للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع، وفي سياق متصل عبر اهالي مركز ومدينة مطاي ، عن سعادتهم وفرحتهم بالعمل الدؤوب والمتميز لرئيس المركز ، مشيدين باللقاءات اليومية والتي يعقدها مع المواطنين لحل مشكلاتهم .

معبرين بأن رئيس المركز المتميز هو رزق من الله عز وجل ، مشيدين بقرارات رئيس المركز لإصلاح منظومة العمل ، ومراقبة ومتابعة كافة الجهات المعنية ، من وحدات صحية ، ومدارس تعليمية ، والمركز التكنولوجي .