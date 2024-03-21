المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: القوات الإسرائيلية قتلت 13 مريضًا في مجمع الشفاء

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، يوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية تعمدت قتل حوالي 13 مريضا في مجمع الشفاء الطبي، من خلال منع المستلزمات الطبية عنهم.

وأوضح المكتب الإعلامي أن "هناك 4 مرضى فلسطينيين فارقوا الحياة بعدما قطع الجيش الإسرائيلي الكهرباء عن أجهزة التنفس الاصطناعي".

وأضاف أن "هناك مرضى وجرحى داخل مجمع الشفاء تعفنت جروحهم، بسبب انعدام الغيارات والأطقم الطبية"، موضحا أن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية بشكل مقصود وبنية مبيتة".

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الأربعاء، أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب نحو 8 مجازر بحق العاملين في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية، خلال أسبوع، ما أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل"، لافتا إلى أن "هذه الجرائم تهدف إلى تكريس سياسة التجويع ونشر الفوضى والانفلات الأمني في القطاع".

وأوضح أن "جميع المستشفيات التي تقع شمال قطاع غزة، توقفت عن الخدمة بشكل كامل"، قائلا: "نحن على أبواب مجاعة حقيقية في شمال غزة لأن الاحتلال يعرقل السماح بدخول الغذاء".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه قتل "أكثر من 140 مقاتلا فلسطينيا" في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في شمال مدينة غزة، والذي اقتحمه فجر الاثنين بعد تطويقه بالدبابات.

كما أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة "اصطفاف أمريكا وبعض دول أوروبا والغرب مع الاحتلال في هذه الجرائم وهذه الحرب"، محملا "واشنطن والمجتمع الدولي والاحتلال مسؤولية هذه الجرائم بحق المرضى والجرحى".