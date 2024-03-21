مسلسل الحشاشين الحلقة 11|هجوم مباغت من أنصار حسن الصباح على جيش السلاجقة

شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل “الحشاشين” هجوم من الحشاشين التابعين لحسن الصباح على جيش السلاجقة القريب من القلعة، وذلك خلال مشاهد مميزة تم تصويرها بعناية، وأظهرت حروبا ما بين الجيشين، بدأت من خلال إطلاق وابل كبير من السهام عبر قلعة آلموت على السلاجقة، ثم انطلق بعدها فرسان فور انتهاء إطلاق الأسهم مما خلخل جيش السلاجقة المتواجد بالقرب من القلعة.



كما تم معرفة وجود خونة داخل الجيش السلجوقى، وذلك عقب ظهور سيدة كانت تخدم الجيش بالأكل والمؤن، وهى تمسك بالسيف وتقاتل السلاجقة بمجرد هجوم أتباع حسن الصباح، وتردد عبارة: "عاش مولانا الإمام".

الحشاشين

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

ويتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.