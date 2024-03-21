مسلسل صدفة الحلقة 11| ريهام حجاج تعترف لنور إيهاب انها شقيقتها

كشفت أحداث الحلقة 11 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج ، أحداث مشوقة ، حيث حاولت أخت صدفة - رحاب الجمل ، إقناعها بأن زواجها من رشدي الشامي فيه مصلحة كبيرة ، فهو يمتلك الكثير من المال ، ولكن رفضت صدفة ، وحكت لها ماحدث بينها وبين أبوها فؤاد - خالد الصاوي ، وأظهرت أختها أنها مصدومة مما سمعت ولكنها كانت تعرف كل شيء من فؤاد .



ريهام حجاج ونور إيهاب

كما علمت صدفة - ريهام حجاج، خلال أحداث الحلقة الحادية عشر من المسلسل ، أن فرح - نور إيهاب ، موجودة في كافيه مع علي - سليم الترك ، فذهب لهم علي الفور، وبدأ شجار بينهم مما دفع فرح أن تخرج من المكان وتطلب سيارة، ولكن خرجت صدفة وراءها وحذرتها من الطريق التي تسير فيه، وكانت فرح ترفض نصيحتها وقالت لها أنها ليس لها علاقة فاضطرت صدفة أن تعترف بأنها أختها وكانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لفرح وتركتها وذهبت للمنزل علي الفور .

شخصية ريهام حجاج فى مسلسل "صدفة"

حيث تظهر النجمة ريهام حجاج بشخصية مدرسة الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى.



شخصية خالد الصاوي

يلعب الفنان خالد الصاوى في مسلسل صدفة شخصية مصفف شعر شهير يتعرف على ريهام حجاج عن طريق الصدفة وتحدث بينهم العديد من المفارقات التي تقلب الأحداث رأسا على عقب.

تعرض قناة dmc حلقات مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، بالتزامن مع عرض العمل على قنوات الأولى والحياة وcbc.

مواعيد عرض مسلسل صدفة على dmc

وتأتى مواعيد عرض مسلسل صدفة لريهام حجاج يوميا طوال شهر رمضان فى تمام الساعة 12:15 صباحا، ويعاد عرض الحلقة فى تمام الساعة 6:30 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

وأعلنت قناة الحياة عرض مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج في موسم رمضان الساعة 8 و15 دقيقة.

كما أعلنت القناة الأولى المصرية، عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، عبر شاشتها، حيث يعرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 10:30 مساء.

أبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

يشار الى ان مسلسل "صدفة" بطولة النجمة ريهام حجاج، خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

ريهام حجاج وأيمن سلامة تعاون رابع مرة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.