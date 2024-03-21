إفطار جماعي يضم أهالي النوبة والسودان بكركر في أسوان

في جو يسوده الحبة والمودة، قام اهالي قرية كركر بمحافظة أسوان، بإقامة حفل إفطار جماعي بين الأخوة من دولة السودان والنوبيين بالقرية.



وشهدت قرية كركر المئات من اهالي القريه من النوبيين والسودانيين اليوم علي مائدة إفطار واحدة، تسودها جو مليئ بالمحبه والدفء مع بعضهم البعض، ليسترجعون فيها ذكرياتهم.

وقال الحاج جمعة عبدالماجد، أننا دائما في رمضان نشاهد كل عام التجمع وهذا ليس بجديد لدينا، ولكن المختلف مشاركة اخواتنا من دولة السودان الشقيق هي التي أضافت لدينا الكثير من روح الالفه والمحبه وخصوصا التقارب بين التقاليد والعادات بيننا.

وأضاف محسن محمد، أن كل عام اتي أشارك في الفطار مع اهالي القريه وأتي من قرية اخري ولكنها عاده كل عام ولا احب أن تتغير، مضيفاً وخصوصاً أن هذا العام مختلفه بتواجد أهلنا من دولة السودان، وعقب الإفطار نجلس ونتسامر حول اهم العادات والتقاليد والفنون الجميله، ونقوم لصلاة التراويح جماعه وانتمني رمضان القادم ان كل أهلنا بالسودان يكون داخل بلادهم آمنين من اي مكروه.