5 أطعمة تسبب أعراض النقرس الأسوأ.. اللحوم أبرزها

النقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل الناجم عن ارتفاع مستويات حمض البوليك في مجرى الدم، وحمض اليوريك الزائد يمكن أن يسبب نوبات النقرس المؤلمة، وتحدث هذه الهجمات عندما لا يتمكن جسمك من التخلص من حمض اليوريك في مجرى الدم، لذلك يستقر حول المفاصل.

عادة ما تحدث نوبات النقرس فجأة في الليل ويمكن أن تستمر من 3 إلى 10 أيام.

بعض الأطعمة يمكن أن تسبب ارتفاع مستويات حمض اليوريك وبالتالي تؤدي إلى نوبات النقرس.



ما هي الأطعمة التي تسبب النقرس؟

غالبًا ما تحتوي الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى نوبة النقرس على كميات عالية من البيورينات.

عندما يتم هضم البيورينات، ينتج جسمك حمض البوليك كفضلات، مما يسبب النقرس بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات، وإليكم 5 أطعمة لا يجب عليك تناولها إذا كنت تعاني من النقرس.



جميع لحوم الأعضاء، بما في ذلك الكبد والكلى والمخ.



جميع أنواع الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى، بما في ذلك الاسكالوب والروبيان والكافيار، يمكن أن تحتوي على مستويات عالية من البيورينات.



المشروبات السكرية: عصير الفاكهة والمشروبات الغازية ليست فكرة جيدة إذا كنت تعاني من النقرس.

وينبغي أيضًا تجنب السكر المضاف، بما في ذلك الشراب.



الخميرة.