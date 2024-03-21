التغيرات العقلية تساعد النساء في تحسين السيطرة على المثانة

وجد العلماء في جامعة ميشيغان أن تغيير العقلية يمكن أن يساعد النساء على تحسين السيطرة على المثانة وهذا مهم للغاية بالنسبة لملايين النساء اللاتي يعانين من سلس البول.



ما بين 30% إلى 50% من النساء في منتصف العمر سيواجهن مشاكل ناجمة عن ضعف التحكم في المثانة خلال حياتهن ومع تقدم العمر، تزداد احتمالية حدوثها، وفي سن الشيخوخة، تضطر العديد من النساء إلى زيارة المرحاض بانتظام وارتداء منصات المسالك البولية.

ويعتقد العلماء في جامعة ميشيغان أن تغييرًا بسيطًا في التفكير يمكن أن يحسن التحكم في المثانة بشكل كبير ولا يهم إذا كان يتسرب لحظة السعال أو العطس أو دخول المنزل.



يقترح مؤلفو الدراسة العمل على التحكم الواعي بالمثانة لإعادة تدريبها على الاستجابة بشكل مختلف للمحفزات البولية الشائعة، لن يساعد نظام التحكم الواعي الجميع، لكن هذه الطريقة تبدو واعدة ولن تضر بالتأكيد.

ويُقترح إجراء تقلصات عضلات قاع الحوض بانتظام في الوقت المناسب عند حدوث الرغبة في التبول. وهذا يمكن أن يقلل أو حتى يزيل مشكلة ضعف السيطرة على المثانة.





يعد التحكم في عضلات قاع الحوض من بين العلاجات الشائعة لسلس البول لدى النساء في منتصف العمر وكبار السن وتشمل الطرق الأخرى التدريب أو اتباع روتين معين لاستخدام المرحاض، والذي يصبح فعالاً بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الأدوية.

ومع ذلك، لا يمكن استخدامها إلا بعد استشارة الأطباء، حيث أن هذه الأدوية لا ينبغي أن تضر بالأدوية التي تتناولها النساء بالفعل لبعض المشاكل الصحية الأخرى، كما يكتب.