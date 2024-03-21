الخميس 21 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

دينا تكشف رد فعلها على خيانة زوجها لها: شفتهم بعيني (فيديو)

الفنانة دينا
الفنانة دينا

كشفت الفنانة دينا كواليس أول خيانة لها من قبل زوجها، قائلة إنها رأت خيانتها بنفسها وكانت صغيرة في السن حيث كانت تدرس آنذاك في السنة الثانية الجامعية.

ولفتت إلى أن البعض دلها إلى الأمر وعندما ذهبت رأت واقعة الخيانة بعينها، مردفة: “كسرت المكان على دماغهم، لكن ده شغل عيال صغيرة وكنت صغيرة ساعتها”.

txt

دينا: قالولي إن أمي ماتت في طفولتي واكتشفت انها عايشة

txt

دينا: بدأت الرقص في ثانوي وبابا قاطعني.. لكن أمي كانت واثقة فيا

وأكملت: “اتخانت كتير بس عملت نفسي مش عارفة، مبحبش اتطلق بسبب الخيانة ومبحبش أواجه الراجل أنه خاين، وأنا أقوى من كده، لأني لو عايزة اتطلق هعرف اتطلق، ولو أنا عايزة العلاقة دي تنتهي هعرف أخلي الراجل هو اللي يقولي أنا همشي وأنا أوافق”.

ولفتت في تصريحاتها لبرنامج ع المسرح مع منى عبد الوهاب، إلى أن أكثر الخيانات التي تعرضت لها هي خيانة الصديق، حيث كانت لها صديقة لمدة 14 عامًا، وحين وقعت دينا في إحدى المشكلات من قبل وسألها البعض عنها قالت: “معرفهاش، واتكسرت أوي ساعتها”

مواد متعلقة

مسلسل حق عرب الحلقة 11| بعد انتحار دينا فؤاد.. هل ينقذها السويركي؟

دينا فؤاد تقطع شرايين يدها وتحاول الانتحار فى الحلقة العاشرة بمسلسل "حق عرب"

التفاصيل الكاملة لحفل دينا الوديدي بالأوبرا

أمسيات الأوبرا الرمضانية| دينا الوديدي على المسرح المكشوف

أداء لافت ومؤثر من دينا فؤاد بالحلقة التاسعة بمسلسل "حق عرب" بعد اكتشاف العوضي جرائمها فى النصب

كامل العدد بلس 1 الحلقة 9 .. مشاجرة بين دينا الشربيني وشريف سلامة

دينا فؤاد تبدع فى الحلقة الثامنة بمسلسل "حق عرب" وتقدم مشهد مؤثر مع العوضى

كامل العدد بلس 1 الحلقة 8 .. مفاجأة دينا الشربيني بالهالووين تنتهي بكارثة
الجريدة الورقية