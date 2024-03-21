دينا تكشف رد فعلها على خيانة زوجها لها: شفتهم بعيني (فيديو)

كشفت الفنانة دينا كواليس أول خيانة لها من قبل زوجها، قائلة إنها رأت خيانتها بنفسها وكانت صغيرة في السن حيث كانت تدرس آنذاك في السنة الثانية الجامعية.

ولفتت إلى أن البعض دلها إلى الأمر وعندما ذهبت رأت واقعة الخيانة بعينها، مردفة: “كسرت المكان على دماغهم، لكن ده شغل عيال صغيرة وكنت صغيرة ساعتها”.

وأكملت: “اتخانت كتير بس عملت نفسي مش عارفة، مبحبش اتطلق بسبب الخيانة ومبحبش أواجه الراجل أنه خاين، وأنا أقوى من كده، لأني لو عايزة اتطلق هعرف اتطلق، ولو أنا عايزة العلاقة دي تنتهي هعرف أخلي الراجل هو اللي يقولي أنا همشي وأنا أوافق”.

ولفتت في تصريحاتها لبرنامج ع المسرح مع منى عبد الوهاب، إلى أن أكثر الخيانات التي تعرضت لها هي خيانة الصديق، حيث كانت لها صديقة لمدة 14 عامًا، وحين وقعت دينا في إحدى المشكلات من قبل وسألها البعض عنها قالت: “معرفهاش، واتكسرت أوي ساعتها”