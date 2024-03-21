مسلسل عتبات البهجة| وفاء صادق تشك فى خيانة هشام إسماعيل

بدأت أحداث الحلقة 11 من مسلسل “عتبات البهجة” بمشاجرة منال "وفاء صادق" مع زوجها عبد البديع "هشام إسماعيل" بسبب غيرتها علية، تتحدث منال مع بهجت "يحيى الفخراني" و تخبرة ان زوجها يخونها و يحاول بهجت تهدئتها و صرف الأمر عن ذهنها، يتحدث بهجت مع عبد البديع و يطلب منه ان يراعي مشاعر منال و يغير من معاملة لها.

هنادي مهنا وعنبة



يحاول تيتا "عنبة" مع فلة "هنادي مهنا" و يخبرها بتركه العمل مع لولا "سما أحمد" و تخبرة انها ارتبطت بحنفي "محسن منصور"، يتعرض تيتا للضرب في الشارع من بعض الشباب مدافعين عن فلة بعد ان إرتفع صوتها على تيتا، تدافع عنه فلة و تخبرهم انه خطيبها.

يحتفل عبد البديع و أولادة بعيد ميلاد منال زوجته و يقدم لها هدية ثمينه و يطلب منها الزواج تأكيدا على زواجهم، تشك منال في السبب وراء الهدية و لكنه يؤكد لها على حبه.

تجلس جميلة "بسنت أبو باشا" مع صديقها ايهاب في سيارته و يراهم محمود "يوسف عثمان"، يخبر بهجت برؤيته لجميلة و لكنه يكذبة و يطرده، يطلب إيهاب من جميلة ان تستلم شحنة مخدرات بدلا منه و يؤكد لها ان الامر بسيط.

جومانا مراد وعلاء مرسي



أثناء تسليم عمر"خالد شباط" شحنة مخدرات يتفاجئ بوجود الشرطة و لكنهم لا ينتبهون له و يلقون القبض على الشخص الاخر، يتشاجر عمر مع فريد "حازم إيهاب" بسبب ما حدث و يؤكد له فريد انه في أمان.

تشتكي إحدى أولياء الأمور لبهجت من إرتفاع السعر المبالغ فيه للملازم، يحاول عيطة نصيحة زوجته نعناعة و الرجوع عن قرار زواج فلة من حنفي و تعايرة نعناعة بقلة حيلته و يؤكد لها انها طماعة.

يطلب بهجت من تيتا مساعدته بشكل سري في أمر يخص جميلة، تجلس جميلة في غرفتها و تتناول من كيس حبوب مجهول الهوية.

تجلس نعناعة "جومانا مراد" مع فلة و تخبرها عن صدق قرار زواجها من حنفي، و تؤكد لها انها اختارت، و يبكون سوياً.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة حصريًا على قناة dmc وقناةdmc دراما ومنصة Watch it.

كما يُعرض مسلسل «عتبات البهجة» للفنان يحيى الفخراني ساعة الإفطار، من خلال قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يأتي عبر DMC، و DMC DERMA، إضافة إلى منصة WATCH IT.

وفاء صادق وهشام اسماعيل

ويلتقى جمهور الدراما المصرية بالفنان يحيى الفخراني خلال شهر رمضان 2024 يوميا على الإفطار على قناة dmc، حيث تعرض حلقة جديدة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 6:15 مساء.



قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.



أبطال عتبات البهجة

يشار الي ان مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

عودة يحيي الفخراني للدراما

ويعود النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحيي الفخراني يتعاون مع مجدي أبو عميرة بعد 16 عامًا

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو".

حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".