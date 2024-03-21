محكمة الاستئناف السويدية: النيزك من حق مالك العقار الذي هبط فيه

فاز مالك أرض سويدي بمعركة قانونية، يوم الخميس، من أجل الاحتفاظ بنيزك يبلغ وزنه 14 كيلوغراما (31 رطلا) بعد أن قررت محكمة الاستئناف أن هذا النيزك يجب اعتباره “ملكية غير منقولة” وجزء من الأرض التي تم العثور عليه فيها.

وقالت المحكمة: "العقار الذي سقط عليه النيزك يحتوي على حديد، والنيزك مصنوع من الحديد. لذلك، لا يمكن فصلها بسهولة، ولهذا يمكن اعتباره على أنه ممتلكات (غير منقولة)".

وسقط نيزك حديدي في 7 نوفمبر - تشرين الثاني على عقار خاص في أوبلاند شمال ستوكهولم. وفي ديسمبر من ذلك العام، عثر عليه اثنان من الجيولوجيين وسلماه في النهاية إلى المتحف السويدي للتاريخ الطبيعي في العاصمة السويدية.

وقالت وكالة الأنباء السويدية TT، إن مالك الأرض الخاصة التي تم العثور على النيزك فيها، يوهان بينزيلستيرنا فون إنغستروم، استأنف الحكم الصادر في ديسمبر - كانون الأول عام 2022 عن محكمة مقاطعة أوبسالا.

وأعطى هذا الحكم السابق مكتشفي النيزك أندرياس فورسبرغ وأندرس زيتركفيست الحق في نقله لأنه لم يكن جزءاً من الممتلكات، وكان ملكاً منقولاً دون مالك.

لكن محكمة الاستئناف قالت اليوم الخميس إن النيزك الحديدي "مكون من مواد موجودة بالفعل على سطح الأرض".

وقال القاضي روبرت غرين إن النيازك أو الصخور الفضائية يجب اعتبارها "جزءاً من الممتلكات غير المنقولة تماماً مثل الحجارة الأخرى، على الرغم من أنها قد يبدو الأمر بديهيًا وكأنه شيء غريب على الأرض".

ويمنح القانون السويدي المعروف باسم "Allemansraetten"حرية التجول بحرية في السويد بشرط احترام الطبيعة والحيوانات، لكن محكمة الاستئناف في مدينة سفيا شددت على عدم السماح: "لأي شخص من أخذ نيزك من أرض شخص آخر".

ومن الممكن أن يقوم الجيولوجيون باسئناف الحكم أمام المحكمة العليا في السويد.