نقص فيتامين ب 12 يسبب حالات مشابهة للخرف

فيتامين ب 12 (كوبالامين) هو فيتامين قابل للذوبان في الماء ضروري لتكوين الدم ووظيفة الجهاز العصبي، ولا يستطيع جسمنا إنتاجه بمفرده ويعتمد على مصادر الغذاء.

ويؤثر نقص فيتامين ب 12 على جسم الإنسان بطرق مختلفة. وفي كثير من الأحيان يتم الخلط بين أعراض نقصه والخرف بسبب تشابه الأعراض فيما يلي أربع علامات للخرف يمكن تقليدها بالاضطرابات التي تحدث في الجسم بسبب نقص الكوبالامين.

الارتباك

فيتامين ب 12 مسؤول عن تكوين خلايا الدم السليمة التي تحمل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم، ويؤدي نقص خلايا الدم الحمراء إلى تقليل وصول الأكسجين إلى الدماغ، مما يؤدي إلى الارتباك والارتباك وقد يشعر بعض الناس بالدوار من وقت لآخر.

الاكتئاب

ونتيجة لانخفاض تركيز الفيتامين، يرتفع مستوى الهوموسيستين، مما قد يضر ببعض أنسجة المخ ويسبب تداخلاً في الإشارات العصبية. وهذا بدوره يؤدي إلى تقلب المزاج والاكتئاب.





تركيز ضعيف

إذا لاحظت تغيرات في تركيزك مؤخرًا، فلا تتجاهل ذلك يعد هذا التغيير أحد الأعراض الشائعة لنقص التغذية الناتج عن نقص الأكسجين في الدماغ وتمزق أنسجة المخ.

مشاكل في الذاكرة

صعوبة العثور على الكلمة الصحيحة أثناء المحادثة أو نسيان الأشياء بشكل متكرر بعد تركها في مكان ما وكل هذا يشبه إلى حد كبير الخرف ولكن هذه الأعراض تظهر أيضًا نقص فيتامين ب 12، وقد تكون الأعراض طويلة الأمد أو قصيرة الأمد، اعتمادًا على شدة الحالة.

لماذا قد يحدث نقص B12؟

هناك سببان رئيسيان: فقر الدم الخبيث والنظام الغذائي وفي الحالة الأولى، يقوم جهاز المناعة في الجسم بتدمير الخلايا السليمة في المعدة، مما يمنعها من امتصاص الفيتامين من الطعام.

في الحالة الثانية، الشخص ببساطة لا يتلقى ما يكفي من فيتامين ب 12 من الطعام.