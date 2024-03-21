ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لدى الأم يقلل من ذكاء الطفل

قد يرتبط ارتفاع مؤشر كتلة جسم الأم (BMI) أثناء الحمل بضعف نمو الدماغ لدى النسل، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة JAMA Network Open.

قامت الدكتورة إميلي أوكين، من كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، وزملاؤها بفحص العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم لدى الأمهات قبل الولادة وإدراك وسلوك الرضيع على المدى الكامل في دراسة أترابية. في المجموع، تم تضمين بيانات عن 11.2 ألف طفل، وتمت ملاحظتهم منذ الولادة وحتى المراهقة.

لقد وجد الباحثون أن زيادة مؤشر كتلة الجسم بمقدار خمس نقاط في أواخر الحمل كافية للتأثير سلبًا على ذكاء النسل. وهكذا، في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6.5 و 16 سنة، كان هناك انخفاض في معدل الذكاء مقارنة بالمتوسط.

وبعد تعديل الخصائص الاجتماعية والديموغرافية، ومضاعفات الحمل، ومؤشر كتلة الجسم الأبوي، كانت النتائج مماثلة وزن الطفل لا يهم.

وارتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لدى الأمهات في أواخر الحمل أيضًا بمزيد من المشكلات السلوكية، وتم الحصول على نتائج مماثلة عندما تم قياس مؤشر كتلة الجسم للأم في الأشهر الثلاثة الأولى أو فترة ما بعد الولادة.