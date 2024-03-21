وزير الطيران: الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران لها دور هام في المراقبة الجوية

أقامت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران حفل إفطار جماعي للعاملين بالأكاديمية بنادي إيروسبورت المطار بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني المصري بالحضور و رؤساء الشركات القابضة وتوابعها.

ورحب الطيار عزت متولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران خلال الحفل بالحضور وهنأهم بشهر رمضان المبارك و أشاد بمنظومة الطيران المدني المصري بقيادة سيادة الوزير والجهد المبذول والملحوظ في مجال صناعة الطيران المدني بمصر .

وفي كلمته أكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران على عمق العلاقات بين شركات الطيران والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ،و مدى أهمية دور الأكاديمية في تخريج دفعات من طلبة الطيران المدني وطلبة المراقبة الجوية وطلبة هندسة و صيانة الطائرات هدفها الأساسي هو الجودة والجدية في العمل والتنمية.

وأختتم معالي الوزير كلمته بأن قطاع الطيران المدني المصري يشهد تطوراً ونمواً وأن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تبذل قصارى جهدها للعمل على تخريج دفعات من الطيارين المؤهلين والمدربين على أحدث أنظمة الطيران والعمل على تأهيليهم لسوق العمل فيما بعد.