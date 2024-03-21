كلام فى الهوا

الخميس 21/مارس/2024 - 08:25 م 3/21/2024 8:25:21 PM

لعل من أهم أسباب انتشار نظرية المؤامرة بيننا راجع إلى انكسار آمال الناس فى العيش فى ظروف أفضل، وأمام هذه الحالة تنتشر التحليلات غير المنطقية مع كل ما يظهر أمامهم، ولا يجدون سبباً يتفق مع المنطق والعقل لهذا الحدث، إذ يتفاجأ الناس فى بعض الأحيان بظهور أشخاص فى مكان ومكانة يتزاحم عليها أصحاب العقول والشهادات والخبرات، وأمام ذلك تسأل الناس كيف استطاع هذا الشخص عديم الخبرة والعلم الوصول إلى تلك المكانة وهو الذى كان يطلقون عليه «عبيط القرية» ؟! وأمام عجز الناس عن إجاد السبب المقنع يقرون بالهزيمة والانكسار ويقفز إلى أذهانهم أسباب غير منطقية لكى يجدوا بها مبرر للصورة غير المنطقية التى تتناقض مع الواقع والتاريخ والدين أو بمعنى آخر «نظرية المؤامرة» مبرراً لحالة غير منطقية بافتراضات غير موجودة إلا فى خيال صاحبها، ويُرجعها فى كثير من الأحيان إلى علاقات المصالح التى تحكم المجتمع من أصحاب شبكات النفوذ الذين يبحثون دائماً عن أتباع يأتمرون بأمرهم ويُحققون بهم صفقات وسرقات، أو على الأقل يشغلون بهم المجتمع حتى لا ينتبه لما يحدث... وأكبر مثال حالة الكرة فى مصر... حتى أصبحنا مهووسون «بنظرية المؤامرة» فى كل شيء.

لم نقصد أحدًا!!

