يمنى طولان تستأنف دورها في مسلسل حق عرب

لفتت الفنانة يمني طولان، الأنظار بظهورها المحرك لكثير من الأحداث بشخصية منى التي فقدت والدتها وتسعي لاخذ حق والدتها وستشهد الحلقات القادمه تطور في الاحداث، وذلك بمسلسل حق عرب.

مسلسل حق عرب، بطوله النجم أحمد العوضي، دينا فؤاد، وليد فواز، وفاء عامر، رياض الخولي، تأليف محمود حمدان واخراج اسماعيل فاروق وانتاج شركة سينرچي تامر مرسي.

تفاصيل مسلسل حق عرب

وتدور احداث المسلسل في ٣٠ حلقة وينتمي لنوعية الدراما الشعبية.

من هي يمنى طولان؟



ويذكر أن اشتهرت يمنى، انها مقدمة برامج علي قناه الحياه و سي بي سي والمحور، وحققت نجاحا كبيرا وقت عرضها.