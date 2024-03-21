الخميس 21 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

يمنى طولان تستأنف دورها في مسلسل حق عرب

بوابة الوفد الإلكترونية

لفتت الفنانة يمني طولان، الأنظار بظهورها المحرك لكثير من  الأحداث  بشخصية منى التي فقدت والدتها وتسعي لاخذ حق والدتها وستشهد الحلقات القادمه تطور في الاحداث، وذلك بمسلسل حق عرب.

مسلسل حق عرب، بطوله النجم أحمد العوضي، دينا فؤاد، وليد فواز، وفاء عامر، رياض الخولي، تأليف محمود حمدان واخراج اسماعيل فاروق وانتاج شركة سينرچي تامر مرسي.

تفاصيل مسلسل حق عرب

وتدور احداث المسلسل في ٣٠ حلقة وينتمي لنوعية الدراما الشعبية.

من هي يمنى طولان؟


ويذكر أن اشتهرت  يمنى، انها مقدمة برامج علي قناه الحياه و سي بي سي  والمحور، وحققت نجاحا كبيرا وقت عرضها.

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