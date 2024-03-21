ماكرون يتنبأ بأن هزيمة أوكرانيا باتت قريبة جدا

أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصادر بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال خلال اجتماع في الإليزيه إن أوكرانيا من الممكن أن تواجه الهزيمة في المستقبل القريب.

وجاء في تلك الوسائل أن سقوط أوكرانيا قد يحدث قريبا جدا.

وذكرت تلك الوسائل أن ماكرون عقد أمس اجتماعا سياسيا في قصر الإليزيه، نوقشت فيه أيضا مسألة الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي.

وبحسب صحيفة " بوليتيكو "قال ماكرون: من المرجح الآن أن يكون الوقت المناسب للمفاوضات باقياً وليس "التعبئة" وهذا يحتاج إلى التغيير..

وفي وقت سابق، صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن لدى الجانب الروسي معلومات تفيد بأن فرنسا تقوم بإعداد وحدة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا، وسيصل عددها في المرحلة الأولية إلى نحو ألفي شخص.

وقال ناريشكين: "القيادة الحالية للبلاد (فرنسا) لا تهتم بوفاة الفرنسيين العاديين ومخاوف الجنرالات. وفقا للبيانات التي تلقتها المخابرات الخارجية الروسية، يتم بالفعل إعداد وحدة لإرسالها إلى أن أوكرانيا. وفي المرحلة الأولية سيكون هناك نحو ألفي شخص".

وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب نتائج مؤتمر حول أوكرانيا، الذي عقد في باريس، إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقال ماكرون أيضًا إن الدول الغربية "تعتزم القيام بكل ما هو ضروري"لمنع روسيا من الانتصار في الصراع".