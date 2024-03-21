تباشر النيابة العامة التحقيق مع عامل لتجميعه كميات من المستلزمات الطبية والأدوية، تقدر قيمتها بحوالي مليون جنيه بغرض تهريبها خارج البلاد وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة دراو؛ حال استقلاله سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية بالدروب الصحراوية بالمنطقة الجنوبية ومُحمل عليها حوالى طن أدوية ومستلزمات طبية تقدر قيمتها بحوالى مليون جنيه.

وبمواجهته أقر بقيامه بتجميع المضبوطات لتهريبها لإحدى الدول لبيعها والتربح منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص"لـ 4 منهم معلومات جنائية")لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية)بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ(100مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



