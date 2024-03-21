خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف عن صدق توقعاتها: كرامة من عند ربنا (فيديو)

كشفت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، إنّ سر توقعاتها الصائبة قائلة: "أنا إنسانة صادقة لو تحطي مصحف أنا هحلف عليه أمام ربنا إن كل كلمة أقولها لكِ في هذه الحلقة صحيحة".

وأضافت ليلى عبداللطيف، خلال لقاء مع برنامج "العرافة"، الذي يعرض على قناة “النهار” اليوم الخميس: "أعتبر تبؤاتي بما يحدث المستقبل كرامة من عند ربنا منذ عمر الثانية عشرة، ووقتها لم أكن أدرك ما هي مصطلحات مثل مخططات ومخابرات، وهناك شهود ما زالوا على قيد الحياة يعيشون في مسقط رأسي وفي السعودية أيضا".

وأوضحت: “كنت في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت في عام 1980 وكنت أموت وانهار شعري كله وارتفعت حرارة جسمي 23 يوما، وكانت أختي تنام على الكنبة بجانبي في غرفتي بالمستشفى، وكنت بين الحياة والموت ودخل الطبيب وقال لأمي بعدما ولدت ربنا أعطاكِ بنت وبنت ليلة هتموت”.

معجزة عودة ليلى عبداللطيف إلى الحياة

وتابع: “شفت واحد دخل عندي في الغرفة كنت نحو 38 كيلو، وكان هذا الشخص كبيرا في السن معه قطن مرة ووضعها على فمي وعصرها ولم أكن أستطيع التحرك أو إبداء رد فعل، وبعد ساعتين أو 3 راحت كل الأعراض الصحية وطلبت من أختي أن أشرب رغم أن ذلك كان ممنوعا”.

وأكدت: "بعدها قلت لهم أنا جوعانة وجاء الدكتور وتقبلت الأكل والمياه فقال لي الطبيب إنها معجزة من الله لأن هذا الرجل لم يرَه أحد".