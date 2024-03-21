"أسعار السيارات تتهاوى".. انخفاض جديد على موديلات جاك يصل لـ200 ألف جنيه

واصلت أسعار السيارات تراجعها في السوق المحلية خلال الأيام الماضية، فبعد انتهاء ظاهرة الأوفر برايس على غالبية أنواع السيارات، واتجاه عدد من الموزعين والتجار لإجراء خصومات بسيطة على الأسعار الرسمية للسيارات، أعلن مجموعة من وكلاء السيارات عن تخفيض الأسعار الرسمية للسيارات لبعض الطرازات، وذلك عقب انهيار سعر العملة الصعبة في السوق السوداء نتيجة لتحرير سعر الصرف، وصفقة رأس الحكمة التي أنعشت خزانة الدولة بمليارات الدولارات.

انخفاض أسعار سيارات جاك موديل 2024

وخلال الساعات القليلة الماضية أخطرت المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب، وكيل علامة جاك الصينية في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية لموديلات 2024 من سيارات جاك.

وشهدت القائمة تخفيضات على أسعار جميع سيارات جاك موديل 2024 المتوافرة في السوق المصرية بدايةً من اليوم وفقاً للقائمة الصادرة عن مجموعة القصراوي.

تخفيضات تصل إلى 200 ألف جنيه على سيارات جاك 2024

ووصلت التخفيضات الجديدة التي أعلن عنها وكيل سيارات جاك في مصر إلى 200 ألف جنيه.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، الأسعار القديمة والجديدة لسيارات جاك موديل 2024 والفرق بينهما في الجداول التالية.

أسعار سيارات جاك 2024 بعد التخفيض

أسعار سيارات جاك 2024 بعد التخفيض

أسعار سيارات جاك 2024 قبل التخفيضات

أسعار سيارات جاك 2024 قبل التخفيضات

مقارنة بين الأسعار الجديدة والقديمة لسيارات جاك 2024

الموديل السعر الجديد السعر القديم مقدار الانخفاض js2 849900 ألف جنيه مليون 19900 جنيه 170 ألف js3 مليون و18900 جنيه مليون و104900 جنيه 86 ألف js4 مليون و89900 جنيه مليون و279900 جنيه 190 ألف j7 deluxe مليون و119900 جنيه مليون و299900 جنيه 180 ألف j7 ultimate مليون و169900 جنيه مليون 369900 جنيه 200 ألف

تراجع أسعار السيارات في مصر

كان الأسبوع الجاري قد شهد تراجعاً في أسعار العديد من العلامات التجارية أبرزها ساوايست، وستروين، وفيكتوري، وجيتور، وسانج يونج بتخفيضات رسمية تصل إلى 500 ألف جنيه.

استمرار تراجع أسعار السيارات في مصر

ويتوقع الخبراء والمتخصصين استمرار تراجع أسعار السيارات في مصر في ظل استقرار سعر صرف العملة الصعبة.