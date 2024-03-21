الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سيارات

"أسعار السيارات تتهاوى".. انخفاض جديد على موديلات جاك يصل لـ200 ألف جنيه

جاك js3
جاك js3

واصلت أسعار السيارات تراجعها في السوق المحلية خلال الأيام الماضية، فبعد انتهاء ظاهرة الأوفر برايس على غالبية أنواع السيارات، واتجاه عدد من الموزعين والتجار لإجراء خصومات بسيطة على الأسعار الرسمية للسيارات، أعلن مجموعة من وكلاء السيارات عن تخفيض الأسعار الرسمية للسيارات لبعض الطرازات، وذلك عقب انهيار سعر العملة الصعبة في السوق السوداء نتيجة لتحرير سعر الصرف، وصفقة رأس الحكمة التي أنعشت خزانة الدولة بمليارات الدولارات.

 

انخفاض أسعار سيارات جاك موديل 2024

 

وخلال الساعات القليلة الماضية أخطرت المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب، وكيل علامة جاك الصينية في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية لموديلات 2024 من سيارات جاك.

 

وشهدت القائمة تخفيضات على أسعار جميع سيارات جاك موديل 2024 المتوافرة في السوق المصرية بدايةً من اليوم وفقاً للقائمة الصادرة عن مجموعة القصراوي.

 

 

تخفيضات تصل إلى 200 ألف جنيه على سيارات جاك 2024

 

ووصلت التخفيضات الجديدة التي أعلن عنها وكيل سيارات جاك في مصر إلى 200 ألف جنيه.

 

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، الأسعار القديمة والجديدة لسيارات جاك موديل 2024 والفرق بينهما في الجداول التالية.

 

أسعار سيارات جاك 2024 بعد التخفيض

أسعار سيارات جاك 2024 بعد التخفيض

 

أسعار سيارات جاك 2024 قبل التخفيضات

 

أسعار سيارات جاك 2024 قبل التخفيضات

 

مقارنة بين الأسعار الجديدة والقديمة لسيارات جاك 2024

 

الموديلالسعر الجديدالسعر القديممقدار الانخفاض
js2849900 ألف جنيهمليون 19900 جنيه170 ألف
js3مليون و18900 جنيهمليون و104900 جنيه86 ألف
js4مليون و89900 جنيهمليون و279900 جنيه190 ألف
j7 deluxeمليون و119900 جنيهمليون و299900 جنيه180 ألف
j7 ultimateمليون و169900 جنيهمليون 369900 جنيه200 ألف

 

تراجع أسعار السيارات في مصر

كان الأسبوع الجاري قد شهد تراجعاً في أسعار العديد من العلامات التجارية أبرزها ساوايست، وستروين، وفيكتوري، وجيتور، وسانج يونج بتخفيضات رسمية تصل إلى 500 ألف جنيه.

استمرار تراجع أسعار السيارات في مصر

ويتوقع الخبراء والمتخصصين استمرار تراجع أسعار السيارات في مصر في ظل استقرار سعر صرف العملة الصعبة.

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