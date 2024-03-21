مسلسل الكبير أوي 8| أحمد مكي يفتح خزينة البنك ويحصل على الصندوق

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر، من مسلسل الكبير أوي 8، بربط جونى مفتاح الخزنة في بالونات واتصل بحزلقوم وأبلغه بالصعود إلى سطح البنك ليأخذ المفتاح من البالونات ويقف طبازة على السور ويمسكها ثم يسقط طبازة مع على السور، ولكن يتم إسعافه ويظل على قيد الحياة.

ويأخذ حزلقوم المفتاح و يدخل إلى الخزنة مع نفادى والعترة ويرقص من الفرحة لأن معه المفتاح ويقف أمام الخزنة ويفتحها ويأخذ الصندوق أخيرا ويحتفل بالنصر، والعصابة تبلغه أنها تريد معرفة ماذا يوجد في الصندوق.

الكبير أوي 8



القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.